Niños explica el "rebranding" del grupo y su nuevo disco: "Hubo una caricia de burofax"

Los integrantes de Niños presentan Bravos , el nuevo proyecto discográfico que plasma la identidad del grupo que, como han explicado en Cuerpos especiales , se ha visto sometida a cambios impuestos por motivos ajenos a la banda.

El grupo Niños ha vuelto a Cuerpos especiales. O no, porque durante su última visita fueron presentados con otro nombre. En cualquier caso, Nacho García, Rita Dolores, Dani Belenguer y Miky Llaguno han mostrado toda la energía que les caracteriza presentando Bravos, su nuevo álbum.

"Hubo una caricia de burofax", han explicado los integrantes de Niños con respecto al cambio de identidad del grupo al que se han visto obligados a llevar a cabo. "No fue Nino Bravo el que nos denunció", han especificado entre risas, aunque sí que han destacado que, quien presentó su demanda, lo hizo bajo la premisa de: "amablemente, te pido que te calles".

Sea como fuere, finalmente Niños han presentado Bravos, su nuevo disco, cuya génesis en cuanto a su título han resumido en un claro: "Fue como hacer los deberes media hora antes de la clase (...) Y hemos sacado un 5 pelao".

En este nuevo trabajo discográfico, los títulos de sus canciones también juegan con la ironía que caracteriza a su música con temas como Ganar, en el que retratan ese "sentimiento universal (de querer ganar)". "La falsa humildad judeocristiana de sentirte mal por querer ganar, la llevamos por castigo desde que nacemos, cuando la realidad es que todos queremos ganar. Yo lo paso muy mal en los juegos de mesa, pero aparento normalidad", ha bromeado.

Del mismo modo, su Llama al 900 retrata al "turras que siempre habla de sí mismo", aunque indican que también tiene la doble lectura de poder ser interpretada como "soy un mal amigo" por no soportar a esa persona.

Temas enérgicos que podrán disfrutarse en su concierto del próximo 13 de noviembre en la Sala But de Madrid, donde Niños llevará a cabo la presentación en directo de Bravos. "Es el concierto más importante de nuestra carrera. Una demostración de hasta dónde hemos llegado", han explicado, añadiendo sorpresas como que "va a haber bailes, disfraces, colaboraciones, no solo de cantantes... ¿Quién sabe? A lo mejor va un mago".