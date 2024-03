Nos preparamos para los Oscar con un repaso de las canciones que han ganado en la categoría de Mejor canción original

En Cuerpos especiales nos hemos puesto en modo Premios Oscar y este lunes hemos recibido a Arturo Paniagua para repasar una parte de la lista de canciones que se han llevado el premio en la categoría Mejor canción original.

Son muchas las composiciones que se han alzado con la estatuilla, al fin y al cabo el premio se otorga desde 1934. ¡Hace ya 90 años! En esta edición optan cinco composiciones y dos pertenecen a la película Barbie de Greta Gerwig. Repasamos las candidatas de esta edición y la selección musical de Arturo mientras llega la gala del domingo 10 de marzo.

My Heart Will Go On - Titanic (1997)

El premio no fue para Celine Dion, sino para los compositores James Horner (Apolo 13, Brave Heart) y Will Jennings. Para este último fue su segundo Oscar, lo había ganado en 1983.

Up Where We Belong - Oficial y caballero - 1983

La canción la interpretan Joe Cocker y Jennifer Warnes, pero el Oscar fue para Will Jennings, su compositor.

(I've Had) The Time of My Life - Dirty Dancing (1987)

Fue la segunda vez que una canción cantada por Jennifer Warnes, en este caso con Bill Medley, ganó un Oscar. Ella en casa no tiene una estatuilla porque no fue compositora.

Take My Breath Away - Top Gun (1986)

Esta otra canción, interpretada por Berlin, también confirma un secreto a voces. ¡Las canciones de amor tienen muchas posibilidades en los Oscar!

City of Stars - La La Land (2016)

La canción la interpretan Emma Stone y Ryan Gosling, quien canta también la canción I'm Just Ken, nominada en los Premios Oscar 2024 por la película Barbie.

Si gana, sería la segunda vez que una canción interpretada por el canadiense gana el premio. Lo recogerían Mark Ronson y Andrew Wyatt, que ya lo ganaron en 2019 con Shallow.

Shallow - Ha nacido una estrella (2019)

En esta ocasión la cantante Lady Gaga sí recogió el premio porque es coautora junto a Mark Ronson y Andrew Wyat.

Al otro lado del río - Diarios de motocicleta (2005)

Jorge Drexler recogió el premio por esta canción en una noche atípica. Durante la gala no le dejaron cantar su canción y lo hizo Antonio Banderas. El uruguayo aprovechó que ganó el premio para cantar una parte del tema, protagonizando uno de los mejores momentos de la noche.

A Whole New World - Aladín (1992)

A Disney se le dan muy bien los Oscar en esta categoría y desde 1989 han ganado este premio en 10 ediciones con Tarzán, El Rey León, Toy Story, La Bella y la Bestia o Coco.

No Time To Die - Sin miedo a morir (2021)

La canción de Billie Eilish y Finneas es la tercera canción de una película de James Bonden ganar el Oscar. Este año la intérprete está nominada por What was i made for, de la película Barbie.

Billie es la gran favorita de la noche aunque bien podría ser el año de Diane Warren, nominada por la canción The Fire Inside que canta Becky G para la película Flamin' Hot. Es su nominación número 14 y nunca se ha llevado un Oscar.