El descubrimiento más chusco de Lala Chus: "Las brujas existen y en Berga hay una bruja que es... ¡Aramis Fuster!"

Buscar una historia chusca de Salou no le ha resultado nada fácil a Lala Chus. La experta en relatos de miedo de Cuerpos especiales quiso llevar al especial grabado este jueves una historia terrorífica ambientada en la localidad tarraconense y ha terminado por tener que ampliar el radio de acción. Como si estuviese en Tinder y no le convenciesen los perfiles de su zona.

"Puse en Google Terror en Salou y solo me salieron fotos tuyas de joven", le ha contado a Eva Soriano para introducir la odisea en la que se vio envuelta al preparar su sección para este programa.

La otra opción que barajó para encontrar información en Google fue escribir Port Aventura encantado. "Lo que me salió es que había una cruz misteriosa encima del cielo de Port Aventura. Hice clic, me metí y luego era un reflejo del Tutuki splash. Bajona...", ha seguido Lala Chus, que ante esta poca chicha abrió el radio de acción para abarcar toda la provincia.

"He abierto un poco el radio y hay mucho pueblito abandonado, pero nada. Así que como me faltaba mi chichilla, me metí en la web de Turismo de Cataluña donde había una sección de Club de Cazadores de Leyendas", ha contado Lala Chus, que finalmente puso el foco en un sitio que llaman "Las brujas del Pedraforca en Berga, con B".

La historia de las brujas de Berga

La leyenda cuenta que "Berga estaba siendo invadida por una gente malandrina, una gente mala. Y una noche, de repente, hubo un rayo seguido del aullido de un lobo y de repente apareció un castillo", ha explicado la colaboradora de Cuerpos especiales, y ha añadido que esta aparición despertó el pánico entre los vecinos de Berga.

"La gente de Berga empezó a rezar porque tenía miedo de ese castillo. Vino un un rayo y destruyó el castillo", ha contado. Como vino se fue.

El castillo desapareció pero "cada año en San Silvestre se oyen gritos en las montañas y son las brujas que celebran", ha seguido Lala Chus, que, poco convencida con este cierra, siguió indagando y buscó en Google Brujas de Berga.

"El segundo enlace me hizo corroborar esta historia. Las brujas existen y en Berga hay una bruja que es... ¡Aramis Fuster! Aramis Fuster es de Berga", ha dicho emocionada al compartir su descubrimiento.

Lala ha atado cabos: Aramis es de Berga y es una bruja de ese castillo.