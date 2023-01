Niño Paco da un concierto en el especial Salou de 'Cuerpos especiales': "Me he inventado unas canciones"

Niño Paco ha vivido una experiencia única este jueves gracias a Cuerpos especiales. El colaborador más gamberro del morning de Europa FM se ha unido al especial de Salou, lo que le ha permitido viajar por primera vez en tren.

"Estoy muy contento de que me hayáis traído a Salou porque yo no suelo salir mucho, vengo de una familia muy humilde. Solo he salido con mi padre a contar al quiosco, y él nunca vuelve", ha contado con voz emocionada. Su padre, ha explicado, se queda comiendo chocolate, y a él no le dan porque es hiperactivo. "Bueno, no me la han diagnosticado pero ya sabéis que cuando un niño se mueve...".

El gamberro Paco, como también se le conoce, se ha encontrado en el programa como Bertus, con el que nunca había coincidido en Madrid, y con el alcalde de Salou. "Ha venido en un Audi. Digo venir porque él lo que no sabe es que se va a volver a casa sin el Audi", ha dicho ante el asombro de Bertus. "Yo solo digo que ese buen coche se va a repartir entre... esta gente buena. ¡Venta por piezas!", ha canturreado en tono gamberro.

La situación se estaba saliendo de madre cuando Iggy le ha frenado los pies. ¿Quién lo ha dejado venirse al programa? Sus padres, que no solo le han dejado verbalmente, sino que han escrito una circular para darle permiso por escrito.

"Hola, somos los padres de Francisco Muñoz Calvo, el Niño Paco como lo llamáis vosotros. En pleno derecho de nuestras facultades dejamos ir a la salida de Cuerpos especiales a nuestro hijo con dos únicas condiciones. La primera, que vuelva a finales de mayo, principios de junio. Y que se le vigile para que no fume más de dos cigarrillos al día. Firmado, la Carmen y el Salva, padres de la criatura".

Niño Paco ha disfrutado como nadie del viaje en tren, especialmente cuando se sentó en la última fila y se puso a cantar canciones. A él le va mucho la música y, para muestra, el concierto que ha regalado al público de la Sala Europa del Auditorio de Salou. "Me he inventado unas canciones nuevas. Hay que deconstruirse . Yo soy un macho alfa deconstruido", ha dicho Niño Paco, que tiene versiones de dos clásicos de autobús.

La primera dice así: "Para ser conductor de primera, acelera, quema rueda. Para ser conductor de primera, ilegales, las carreras...". "Es que aquí en Salou se hacían carreras ilegales en el parking de los pinos, lo que pasa que ahora no hay pinos ni parking", ha explicado a Iggy sobre la buena acogida del tema.

La otra es la clásica Viva nuestro conductor, conductor, viva nuestro conductor, que es un bribón. Se salta un semáforo, y luego el control. Se bebe dos whiskies y canta al sol...

A Niño Paco le ha costado bastante despedirse del público de Salou y les ha emplazado a sumarse a él en la discoteca Tropical. Su plan después del programa, y aprovechando su primer viaje fuera de Madrid, fue una noche de fiesta.