Pablo Rivero: "Los que han leído 'El Rebaño' me dicen que la esencia es la misma que 'Adolescencia"

"Quedan pocos minutos para que terminen las clases. Los padres se van amontonando a la entrada del colegio para recoger a sus hijos. Entonces sucede algo que nadie podía esperar; la pesadilla se ha hecho realidad y el peligro y las sospechas que todos comparten parecen estar de vuelta".

Es el argumento de El Rebaño, la séptima novela de Pablo Rivero que ha presentado este lunes en Cuerpos especiales. El actor y novelista trae un thriller sobre la vida cotidiana que pone la piel de gallina. "Yo escribo de cosas que me dan miedo", apunta sobre el libro que tiene como protagonista un chat de padres que lleva el título del libro.

"No sabemos lo que los hijos son capaces de hacer y lo que sus padres llegarán a hacer por ellos", dice la frase que acompaña a la novela, que muchos han comparado con la serie Adolescencia por mantener la misma esencia.

"En el libro hablo de que nunca terminamos de conocer a lo que nos rodean, cuando suceden crímenes y esas cosas los culpables están alrededor. Con los niños tienen que ver los profesores, los otros alumnos, los padres de compañeros, pero también puede ser tu hijo", continúa el también actor, que lanza una reflexión. "Siempre hablamos del bullying de los niños, ¿y el que hacemos los mayores?".

De ese bullying no se habla pero existe. "A veces llegamos hasta extremos para defender a nuestros hijos", continúa Rivero sobre este tema en torno al que gira el libro y que aflora en el chat de padres protagonista. "Todo el mundo que ha leído El Rebaño me dice que la esencia es la misma que Adolescencia. No es lo mismo pero el debate de si la maldad nace o se hace, el papel de la educación, etc. está ahí".

"Hay muchas cosas, la crudeza que resulta demoledora. El que lo ha leído me dice que es terrorífico por lo costumbrista, lo cotidiano", añade sobre la novela que arranca tres años después de que desaparezca un niño durante la noche de Halloween, justo cuando aparece un cadáver que podría ser el menor desaparecido.

A partir de ahí, lo que ocurre en el chat, es un poco el reflejo de la sociedad, "donde todo el mundo suelta lo que quiere" sin pensar. "Nos calentamos, manipulamos, intentamos forzar situaciones para nuestro beneficios", reflexiona. "Cuando pasan cosas todos nos ponemos muy nerviosos y nos contagiamos", añade el novelista, que considera perjudicial que los padres tengamos ahora exceso de información. "Somos terribles".

Roberto Leal, en la novela

El niño que desaparece en Halloween es Roberto, que debe su nombre al presentador Roberto Leal.

No es ninguna clase de venganza. Pablo y Roberto tienen un vínculo estrecho. Comparten urbanización, chat de padres y grupo de amigos. De ese grupo han salido los nombres de los personajes del libro, incluido el de Roberto.

Otros personajes han salido de novelas anteriores porque, aunque no hace falta leerse todas para entender las tramas, Pablo cree que si necesita un comisario o un agente de policía, ¿por qué invitar/crear otros si ya los tienen y funcionan?