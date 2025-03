"Pasan de sudar en los gimnasios a sudar de ti": Eva Soriano se queja de "la ghostingvera", el ghosting de la primavera

No es bueno guardarse las cosas dentro, por eso Eva Soriano utiliza el altavoz que supone Cuerpos especiales para gritarle a una nube y protestar sin remedio.

El tema de la semana es la ghostingvera, un fenómeno que se está dando ahora que por fin ha salido el sol después de semanas de lluvias. Llegamos a una etapa complicada, difícil, y Eva abraza a la audiencia que ha recibido la patada de la persona con la que había compartido un invierno de arrumacos.

"Antes sudaban en los gimnasios y ahora en verano sudan de ti", clama Eva. "Es una práctica muy modernita que se está llevando ahora. Te pasas el invierno viendo la saga entera de Crepúsculo y cuando llega el buen tiempo te mandan "a tomar por Cullen", exclama antes de mandar un abrazo de comprensión y cariño a todas esas personas que están siendo rechazadas sin ninguna explicación. "Como decían las pensadoras contemporáneas Sonia y Selena, cuando llega el calor, los chicos se enamoran... De otras personas".

No eres un nórdico, no eres una colcha de entretiempo. "Le has calentado durante el invierno y ahora te ha subido al altillo", razona. Pero hay que salir adelante. Tú tambien tienes derecho a "portarte mal, para pasarla bien", como Shakira. Y mucho ojo en el mes de septiembre, porque todos vuelven. Eso será otra sección para Eva le grita a una nube, así que mientras, "una lloradita y a seguir".

