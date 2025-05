¿Cuántos países participan en la final de Eurovisión? Los grandes favoritos en las apuestas

La final de Eurovisión reúne sobre el escenario del St. Jakobshalle de Basilea un total de 26 países, son los clasificados en las dos semifinales, los integrantes del Big Five y Suiza, anfitrión de esta 69ª edición tras la victoria de Nemo en 2024.

Sus candidatos se enfrentan a una noche de música y espectáculo con el objetivo de ganar el micrófono de cristal, el único premio material que se lleva el primer clasificado. El resto es fama, prestigio y, probablemente, también contratos posteriores.

Este año se han quedado fuera once países —Australia, Azerbaiyán, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Georgia, Irlanda, Montenegro, República Checa y Serbia—, quedando como finalistas los siguientes 26 países, entre los que destacamos la presencia de España con Melody y la canción Esa Diva.

Albania: Shkodra Elektronike - Zjerm

Shkodra Elektronike - Alemania: Abor & Tynna - Baller

Abor & Tynna - Armenia: PARG - SURVIVOR

PARG - Austria: JJ - Wasted Love

JJ - Dinamarca: Sissal - Hallucination

Sissal - España: Melody - Esa Diva

Estonia: Tommy Cash - Espresso Macchiato

Tommy Cash - Finlandia: Erika Vikman - ICH KOMME

Erika Vikman - Francia: Louane - maman

Louane - Grecia: Klavdia - Asteromáta

Klavdia - Islandia: VÆB - RÓA

VÆB - Israel: Yuval Raphael - New Day Will Rise

Yuval Raphael - Italia: Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro

Lucio Corsi - Letonia: Tautumeitas - Bur Man Laimi

Tautumeitas - Lituania: Katarsis - Tavo Akys

Katarsis - Luxemburgo: Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son

Laura Thorn Malta: Miriana Conte - SERVING

Miriana Conte - Noruega: Kyle Alessandro - Lighter

Kyle Alessandro - Países Bajos: Claude - C'est La Vie

Claude - Polonia: Justyna Steczkowska - Gaja

Justyna Steczkowska - Portugal: NAPA - Deslocado

NAPA - Reino Unido: Remember Monday - What The Hell Just Happened?

Remember Monday - San Marino: Gabry Ponte - Tutta L'Italia

Gabry Ponte - Suecia: KAJ - Bara Bada Bastu

KAJ - Suiza: Zoë Më - Voyage

Zoë Më - Ucrania: Ziferblat - Bird of Pray

Los favoritos para ganar Eurovisión 2025

Los favoritos en esta edición son cinco, según las casas de apuestas. De esta lista podría salir el ganador de Eurovisión 2025 aunque son solo conjeturas. De momento hay que esperar a que emitan su voto el jurado profesional de cada país y los telespectadores, que pueden votar 20 veces desde cada dispositivo.

Suecia: KAJ - Bara Bada Bastu

La favorita para ganar es la canción Bara Bada Bastu, del trío KAJ. Aunque son finlandeses, se presentan por Suecia con un tema cuyo título podría traducirse como "Simplemente bañarse en la sauna".

Tal y como plantea el título de la composición, los integrantes de KAJ cantan una oda a la sauna. "Vamos a bañarnos en la sauna, sauna / El vapor sube, deja ir todo el estrés hoy / Somos hermanos de sauna que arden / 100 grados, bueno... / Solo bañarse en la sauna, sauna / Echamos agua y el sudor simplemente vuela", dice el estribillo del tema.

Austria: JJ - Wasted Love

Austria es otro de los favoritos con la canción en inglés Wasted Love, interpretada por un artista conocido por actuar en la Ópera Estatal de Viena: JJ.

La composición es un tema sobre desamor que fusiona la ópera con el pop, aunque su punto fuerte es la gran capacidad vocal del cantante. "Me dejaste en lo más hondo / Me ahogo en mis sentimientos / ¿Cómo es que no lo ves?", canta antes del estribillo: "Ahora que te has ido / Todo lo que tengo / Es amor desperdiciado".

Francia: Louane - maman

La cantante francesa Louane está convenciendo a los eurofans con Maman —mamá en español— , una canción que plantea un doble homenaje con la maternidad como protagonista: primero le canta a su madre, después canta sobre su hija. En la segunda estrofa, la artista le cuenta a su madre que ha encontrado el amor de su vida, su "amor indeleble", refiriéndose a su pareja sentimental. "Y me hace sentir como antes / Cuando tú me tomabas de la mano", canta.

Países Bajos: Claude - C'est La Vie

La candidatura de Claude mezcla el francés con el inglés en una canción sobre los altibajos de la vida donde resuenan las palabras que le decía su madre. "Así es la vida, y qué milagro / A veces en el amor, a veces miserable / Y aún escucho la voz de mi madre dentro de mí / La melodía, la melodía", dice la segunda estrofa de C'est La Vie.

Finlandia: Erika Vikman - ICH KOMME

La artista Erika Vikman, que este año ha conseguido representar a su país en el festival tras haberlo intentado en 2020, convence con ICH KOMME, una canción que apuesta por lo épico, la potencia vocal y la electrónica, pero también por el doble sentido sexual.

"Ich komme" es una expresión en alemán que significa "estoy llegando", aunque también se utiliza como metáfora del clímax sexual. Bajo este contexto, se entiende mejor el estribillo: "Y de nuevo, cuando llega, me grita / Y yo no puedo hacer otra cosa que llorar: "Ich komme" / Y juntos llegamos y estamos así / Así es cuando caes en el amor".