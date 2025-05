Chanel, encargada de dar los puntos de España en Eurovisión: por qué ha estado desaparecida y sus próximos planes

“La Mami, la reina, la dura” se marcó una de las mejores actuaciones de la historia de España en Eurovisión y conquistó el tercer puesto en Turín. Aquel 14 de mayo de 2022 nació una estrella, pero su brillo se ha opacado en muchos momentos a lo largo de este tiempo.

El fenómeno Chanel ha sufrido numerosos altibajos. A la euforia de los primeros momentos en los que fue protagonista indiscutible de informativos, programas de televisión, prensa y memes, y las ofertas de proyectos y marcas no dejaban de lloverle, le sucedieron una serie de desconcertantes movimientos que poca o extraña explicación tenían.

Sin nueva música y el silencio por respuesta

En el mes de octubre de 2022, después de cinco meses de angustiosa espera por parte de sus fans, sacó su primera canción, Toke, la que fue himno de la Selección española en el Mundial de Fútbol de Qatar, que pasó sin pena ni gloria y que no hizo otra cosa que exacerbar las ganas de escuchar nuevos temas de la artífice del chanelazo. Sin embargo, esas nuevas canciones no llegaban: Chanel, que había fichado por Sony, quería tomarse su tiempo para componer y grabar su primer disco, poniéndose de espalda a la inmediatez de la industria en tiempos de redes sociales y plataformas de streaming.

"Sabía que no me quería convertir en un producto, no quería ser una artista esculpida y vacía; no quería ser eso. Por ello, me tomé mi tiempo para ir al estudio. Fue raro, porque soy un animal de escenario, de público, pero necesitaba saber quién era yo como artista, descubrir mi propio sonido y, sobre todo, sentirme cómoda con mi propuesta”, explicaba en una entrevista en Vogue. Decisión que muchos no entendieron y criticaron.

En la primavera de 2023, por fin dejó escuchar el primero de los temas que formarían parte de su primer disco, Clavaíto, su colaboración con Abraham Mateo. Después llegaron Loka con Maikel Delacalley Ping Pong, con Ptazeta. El 12 de enero por fin vio la luz el primer disco completo, Agua, con el que recorrió media España en 2024.

Chanel y las siguientes ediciones del Benidorm Fest

La relación de Chanel con RTVE ha sido otro de los desconcertantes aspectos que han nublado la trayectoria de la hispano-cubana desde aquella noche de mayo de 2022. Si la cantante, bailarina y actriz regresó de Turín siendo la niña mimada de la televisión pública, su negativa a actuar en la edición del Benidorm Fest de 2023 despertó muchas suspicacias. “No voy a actuar en el Benidorm Fest, más que nada porque creo que es el momento de los artistas que están compitiendo. Desde mi posición, mi forma de respetar es esa”, anunciaba días antes de la celebración del festival.

La historia fue a peor en 2024. La cantante de SloMo ni siquiera viajó a Benidorm en esa ocasión pero mostró su indignación cuando Abraham Mateo, que actuó en la final, interpretó Clavaíto, su colaboración conjunta. "Se canta Clavaíto en el Benidorm Fest 2024 sin mí. Me parece una falta de respeto a los eurofans y a mí, por supuesto", escribió en Twitter. Actuar en Malmo, en la primera semifinal de Eurovisión 2024 le sirvió para resarcirse del desplante.

En esta última edición, la de 2025, fue Inés Hernand, presentadora del Benidorm Fest, quien confirmó que este año tampoco se había invitado a Chanel. "Esas son las decisiones que han tomado. A mí me parece fatal. Todo el mundo merece su espacio", aclaraba Hernand en los Premios Feroz días antes.

Pero en estas últimas semanas, la relación entre la televisión pública y la cantante ha dado un giro de 180º. El 25 de marzo se anunció el último detalle que le faltaba a la candidatura encabezada por Melody: Chanel había sido elegida para dar las puntuaciones del jurado de nuestro país, cogiendo el testigo de Soraya, encargada de hacerlo el año pasado.

“Estoy feliz, muy feliz, muy pletórica de estar en casa otra vez y de esta manera”, explicaba nerviosa la cantante durante la rueda de prensa en la que se desveló su papel en Eurovisión 2025. "Todas las relaciones pasan por momentos que las hacen mucho más fuertes. Mi relación con RTVE es maravillosa, es como mi casa. Yo nunca pasé por un momento en el que no quisiera estar aquí", apuntaba la cantante cuando fue preguntada por esa extraña relación que mantenía con la televisión pública y los rumores de una mala relación con los dirigentes de la cadena.

Parón y sus próximos planes profesionales

Chanel pasa este 17 de mayo de ser la representante a ser presentadora, algo que le ha servido también para anunciar una nueva “era” profesional. "Esto ha sido algo que ha venido en el momento perfecto. Llevo un año y medio sin sacar música porque he estado metida en el estudio, prácticamente vivo en él”, señalaba sobre el largo parón que decidió hacer para preparar su nuevo disco, que previsiblemente lanzará este 2025.

"Cuando acabó Eurovisión, yo no tenía canciones mías y todo fue muy rápido. A nivel musical, no estoy orgullosa de la música que hice. De lo que sí me siento orgullosa es del aprendizaje y los momentos que he vivido como artista", explicó la intérprete sobre esos primeros y “desacertados” pasos en la industria.

“He aprendido qué música quiero hacer o sobre qué quiero cantar. Estoy feliz", reconocía en esa rueda de prensa anunciando “una propuesta madura” y canciones que "la identifican como artista".