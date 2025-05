Melody, en 12 datos curiosos: su estatura, su pareja, por qué usa peluca y la otra vez que quiso ir a Eurovisión

Su potencia vocal, su poderío sobre el escenario y su complicidad con los fans de Eurovisión han colocado a Melody como una de las grandes apuestas del festival de la canción de este año.

Aunque no figura como favorita en las casas de apuestas, su actitud ha conquistado a la audiencia antes de la gran final. Muestra de ello es que durante su carrera eurovisiva ha ido escalando posiciones en quinielas hasta llegar al puesto 12, su máximo, hace unos días.

Conquistar Europa es uno de sus objetivos, pero de lo que no cabe duda es que Melody robó el corazón del público español hace muchos años. La artista se curtió en escenarios de todo el país como estrella infantil. Hacemos un breve repaso de los datos más curiosos de su vida y su trayectoria como artista.

1. Cuál es su estatura

Melody mide 1,66 metros, pero normalmente utiliza tacones, que le aportan una sensación de altura mucho mayor.

2. Cuántos años tiene

Melody tiene 34 años. Nació el 12 de octubre de 1990 en Dos Hermanas, localidad de la provincia de Sevilla.

3. Cuál es su verdadero nombre

El nombre real de Melody es Melodía Ruíz Gutiérrez.

4. Por qué siempre lleva peluca

Melody no solo lleva peluca en Eurovisión, lo hace siempre y lo explicó a través de Instagram Stories. Lejos de tener un problema capilar, busca cuidar su pelo lo máximo posible sin perder la posibilidad de cambiar de look las veces que quiera sin que su pelo sufra. "Cuando te gusta cambiar tanto no es recomendable para tu pelo".

5. Cuál es su canción más famosa

Melody triunfó a los nueve años con el hit El Baile del Gorila, que se convirtió en la canción del verano 2001.

6. Su otro hit: ella es 'De Pata de Negra'

De Pata Negra es el título de su primer álbum de estudio, pero también de su segunda canción más conocida. El disco consiguió ser doble disco Platino en España y disco de platino latino en Estados Unidos.

7. La historia del molinillo

Melody dio vida a la folclórica Carmen Sevilla en la serie de Paco León Arde Madrid,que tuvo su presentación en la sala Florida Park de Madrid en octubre de 2018. Durante la premiere, la artista de Sevilla se subió al escenario y, con su garra folclórica, interpretó Typical Spanish haciendo ese particular gesto con el pelo y convirtiéndolo en un meme que ha llegado hasta Eurovisión.

8. Su padre, también cantante

Melody es hija del cantante sevillano Lorenzo Ruiz Molina, miembro del grupo Los Kiyos​ y solista en la actualidad. Con él formó un dúo en 2016 y juntos ganaron el realityLevántate All Stars.

9. Su marido y padre de su hijo

Melody es pareja del jugador de volley y entrenador personal Ignacio Batallán, que ha viajado a Basilea para apoyar a su mujer en la carrera eurovisiva. El febrero de 2024 se convirtieron en padres después de tres años de relacion. Su hijo Cairo les ha robado el corazón.

10. Su paso por 'Tu Cara Me Suena'

Melody fue una de las grandes revelaciones de la tercera edición de Tu cara me suena, destacando por su versatilidad vocal y capacidad para transformarse en cada actuación. Imitó a artistas como Thalía, Bonnie Tyler, Rocío Jurado o Lady Gaga, sorprendiendo tanto al jurado como al público. Su talento la llevó hasta la final, donde se alzó con el segundo puesto tras una edición muy reñida. La ganadora fue Edurne.

11. La película en la que participó

Ha hecho sus pinitos en el cine de la mano de la directora María Ripoll en la película Ahora o Nunca, donde interpreta a Irene Fernández, la hermana de Állex, el protagonista, interpretado por Dani Rovira.

12. Su primer intento en Eurovisión

En 2009, Melody intentó representar a España en Eurovisión con la canción Amante de la luna, junto al grupo Los Vivancos. Aunque partía como favorita, ellos se retiraron antes de la final y tuvo que actuar sola. Empató con Soraya, pero el televoto decidió a favor de esta última, dejándola a las puertas del festival.