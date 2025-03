Mala Rodríguez invita en directo a rapear a Eva Soriano en el Festival Tomavistas

A pocos hay que recordar a día de hoy que Mala Rodríguez es una de las pioneras del movimiento hiphop en España y, para muestra, la celebración del 25 aniversario del lanzamiento de su álbum debut, Lujo ibérico. Un disco que marcó un hito en la historia musical española debido al impacto que tuvo y por llevar la firma de una de las primeras grandes referentes femeninas del género.

"Fue mi primera vez en todo", ha indicado a Eva Soriano y Nacho García en su entrevista este miércoles en Cuerpos especiales, recordando que apenas tenía 19 años cuando publicó el disco.

A pesar de que ha confesado que le "da vergüenza" cuando entra en algún local y un tema suyo está sonando en los altavoces, la jerezana no ha tenido reparos en contar cómo ha sido su trayectoria hasta hoy. "Desde el primer concierto veía un espectro bastante amplio en el público, venía gente muy diferente", ha indicado, recordando que durante sus comienzos los aficionados al rap eran mayoritariamente masculinos. Además, ha confirmado que en sus shows actuales coinciden seguidores de todas las edades: "Se que hay muchas mamis que le han puesto mi música a sus hijas e hijos y, gracias a ello, mi música ha seguido viva (...) Yo creo que a la gente que le gusta mi música le gustan mis letras, el delivery, lo que hay sobre el escenario...".

Mala Rodríguez y Eva Soriano, en el Tomavistas

Los directos son su esencia y para el concierto del 29 de mayo en el Festival Tomavistas de Madrid se le ha ocurrido un plan durante la entrevista. La cantante ha invitado en pleno directo a Eva Soriano a subirse al escenario con ella para rapear.

"Yo la he visto rapeando y no lo hacía mal", ha asegurado acerca de la presentadora de Cuerpos especiales, que no ha dado crédito al ofrecimiento: "Sabe Dios que te digo que sí (...) Me tiro unas barras y me tiro, literal, por una barra".

En cuanto al papel de figuras femeninas en el rap, María Rodríguez Garrido argumenta que parte de las virtudes de sus canciones radican más en aportar "otro discurso diferente" que en el hecho de ser mujer, aunque confiesa que le alegra observar que hoy en día "las chicas tienen más facilidad y está normalizado que haya una chica" haciendo esta música. "Yo estoy disfrutando de lo que he conseguido y lo que otras están consiguiendo".

Una evolución en cuanto a los referentes del género que también ha observado de puertas adentro. "Me alegro mucho de que haya un montón de gente que te ayude y que se normalice el hecho de que no tienes por qué hacer un disco al año y estar encerrado volviéndote puto loco", ha apuntado, sentenciando que "está guay eso de vivir".

Además, Mala Rodríguez no ha dudado al afirmar que "las buenas canciones son cuando el artista describe y transmite lo que sucede", olvidando los objetivos mercantiles que buscan el hit porque le parece "raro": "Creo que las canciones bonitas te salen sin inteligencia. Hay un instinto, una intuición... Algo que te obliga a caer con estas letras y estos tonos y dices qué mierda es esto, cómo mola".