Paula Púa sobre la vida del guionista: "Se ha llorado en baños de redacciones"

Una profesional muy polifacética que acaba de acometer una nueva prefesión, escritora. Paula Púa se ha pasado por el estudio de Cuerpos especiales para comentar con Nacho García y Lalachus cómo va la publiación de su primer libro y, de paso echarse unas risas.

"Hay gente en la que me he basado, pero no hay nadie que sea tal cual porque no estoy para demandas", ha comentado entre risas la cómica y guionista, que admite que el personaje principal de Fatal, gracias está muy isnpirado en ella misma, "pero castaña".

Una obra que emplea las vivencias propias para retratar algunas realidades desconocidas por el gran público, como algunos de los momentos más grises de la carrera de una guionista. "Se ha lorado mucho en baños de redacciones; tambien previo a un show;: en el baño del bar...".

Sin embargo, bajo este paraguas también se ha podido recordar el peor bolo de Paula Púa, "en la plaza de un pueblo" y ante un público protagonizado por "señoras de 100 años".