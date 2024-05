Paula Púa: “Me dí cuenta de que me gustaba comunicar el tonteo”

Chenoa sabe de lo que habla cuando ha presentado a Paula Púa como “una de las mejores cómicas de este país” al público del bar de Tómatelo menos en serio. Unas loas que, de algún modo, han pillado a la humorista sin saber cómo responder, pues se ha definido a sí misma con el titular de “una persona que hace lo que puede”.

La valenciana ha contando con todo lujo de detalles cómo cambió de profesión hace unos años para abandonar su puesto como periodista para dedicarse por completo a la comedia. “Me gustaba escribir, me gustaba comunicar, pero me di cuenta que me gustaba comunicar el tonteo, no información”, ha explicado, “así que empecé a hacer stand up y me di cuenta de que me gustaba”.

Eso sí, decidió cambiar su firma de Paula Cantó, nombre real de la humorista, por su actual sobrenombre de Paula Púa “por diferenciar ambos mundos”. Traca. Un monólogo de una hija única es show actual, plagado de momentos épicos y anécdotas, como han confirmado los presentadores del programa, que replica en sus redes sociales.

Su polifacética actividad también ha llevado a Paula Púa a publicar su libro, Fatal, gracias, una suerte de “autoficción” en la que una hija única, como ella, no dejan de sucederle historias disparatadas.

Durante la entrevista Ventura ha hecho sus habituales tests a los invitados, en los que ha habido preguntas relacionadas con las parejas de la humorista o cómo sería su hermano ideal, además de contar anécdotas como su noche legendaria y posterior bajón o cómo pidió matrimonio a su novio en una noche de karaoke, o su participación en programas como Tu cara me suena.