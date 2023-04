¿Quién es Paula Púa? Conoce a la colaboradora de ‘Zapeando’

Paula Púa se ha consolidado como uno de los rostros de la comedia en España. La valenciana de 31 años se subió al escenario en 2018 y desde entonces no se ha bajado. Este mes de mayo celebra un año como colaboradora de Zapeando y en enero se enfrentó a su segunda gala de los Premios Feroz como presentadora.

Graduada en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU Cardenal Herrera, su formación en el mundo de la comedia mediante la realización del Curso de Monólogos en la Escuela Técnica de Comedia y su debut fue dentro del stand-up.

La primera vez de Paula Púa en un escenario

Paula Púa empezó su historia en la nevera en un show de micrófonos abiertos. Actuó en el bar Superlativo de Álvaro Velasco, pero la actuación no hizo honor al nombre del local.

"Después de la primera experiencia estuve planteándome si eso era lo que realmente quería hacer. Después de verano, habían vuelto los opens y estaba muy borracha y me volví a subir y me di cuenta de que era lo que siempre me había gustado. Yo, en esa época, todavía trabajaba en El Confidencial y hacía stand-up en mis ratos libres", contó en una entrevista en este mismo medio del que fue redactora de cultura.

Paula Púa sabía ya entonces que, aunque le gustaba escribir, lo que le divertía no era la información. “Me flipa hacer radio, pero humor, no dar el parte de los muertos en Siria”, contó la cómica, que un día recibió una llamada clave. “Me llamó Pau Escribano, que era el coordinador de guionistas de Todo es mentira, y me propuso hacer una prueba de guion”. Dijo que sí y lo demás ya es historia.

Su nombre no es Paula Púa

Paula Púa no se llama Paula Púa, se llama Paula Cantó. Su nombre artístico se lo debe a Twitter y a su carrera como periodista.

"Viene porque mi nombre real es Paula Cantó, y cuando empecé en el periodismo, que empecé muy pronto, (yo estudié periodismo y comunicación audiovisual) firmaba todos los artículos como Paula Cantó, y cuando empecé a hacer stand-up me dio cosilla hacer humor con el mismo nombre con el firmaba artículos serios en un periódico", explicó en una entrevista con ¡Hola!.

"Entonces quise separar ambos mundos y dije 'venga, me cambio el nombre para actuar', y cogí Púa porque yo en Twitter soy @pppua, que es el peor nombre que se puede tener jamás, porque te lo he dicho ahora mismo y no sabes cuántas 'pes' tiene. Es muy complicado”, apuntó.

Así cogió Púa como apellido provisional. “Dije 'bueno, esto ya me lo cambiaré, no creo que llegue a nada'... Y como Púa es un apellido real pues me vino bien. Si al final lo de Twitter es porque es Pau, y como estaba cogido pues cambié las letras de nombre. Me lo hice con 17 años (ríe). En fin, qué triste”, confesó.

Una carrera llena de éxitos

Nada se le resiste a la joven cómica, tampoco la televisión, donde ya ha protagonizado importantes y memorables apariciones. Empezando por su monólogo en #StandUp3000 de Comedy Central, siguiendo como guionista de La noche D, presentado por Dani Rovira, y de Todo Es Mentira y así hasta llegar a ser colaboradora habitual de Zapeando y presentadora dos años seguidos de los Premios Feroz.

Paula Púa también ha participado en series como Teorías Locas y la webserie de ficción Viejennials, ha sido colaboradora en el programa de humor Esto no es una serie, y productora de la serie de sketches Humor confinado.

Con esta trayectoria no es de extrañar que en mayo de 2021, Comedy Central la seleccionase como uno de los diez talentos emergentes de su Stand-up 3.000, junto a nombres consagrados de la comedia española como Dani Mateo, J.J. Vaquero y Valeria Ros.

Le pidió matrimonio a su novio en un karaoke

La trayectoria de Paula Púa es muy conocida, no tanto su vida privada de la que da pequeñas pinceladas en Zapeando. Allí contó cómo le pidió matrimonio a su novio, de identidad desconocida y al que adora (aún más) por lo que le dijo de Eurovisión.

“Que sepais que yo se lo pedí a mi chico en un karaoke", contó a sus compañeros de Zapeando en agosto de 2022. “ ¿Y a qué no hincaste rodilla?", quiso saber Lorena Castell. "No. De hecho me subí a un puf que había. Primero me dijo '¿qué haces? y luego me dijo que sí", añadió.

Fue una anécdota más del programa porque, que se sepa, todavía no han pasado por el altar y no hay planes de boda a la vista.