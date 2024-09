La Pija y La Quinqui eligen novio para Eva Soriano en 'Cuerpos especiales'

Vuelven de las vacaciones por todo lo alto Mariang Maturana y Carlos Peguer, y qué mejor lugar para hacerlo que como invitados de Cuerpos especiales en su segundo programa de la temporada. El dúo, más conocido como La Pija y La Quinqui por su podcast homónimo, no han tardado en volar los cuchillos por el estudio entre ellos y Eva Soriano, su compañera y amiga.

"Sin madrugar se vive superbién, la verdad. Desde que no me levanto a las cinco de la mañana pienso en qué triste está Eva y yo no", le ha lanzado Peguer a la presentadora.

Pero entrando en materia, cabe decir que Peguer y Mariang han visitado el programa de Soriano y Nacho García para hablar de su nuevo proyecto: ambos son los presentadores del lating show de Flooxer Si lo dice mi madre, que se puede ver en Atresplayer. En este programa son las madres quienes eligen las citas de sus hijos, y los jóvenes comunicadores se encargan de guiarlas.

Eso sí: ellos mismos no dejarían que fueran sus madres quienes escogieran a sus potenciales parejas. "Yo a mi madre no la dejaría elegir a mis pretendientes, no la quiero tanto", ha asegurado Peguer. Lo mismo opina Maturana: "No se me ocurre qué tendría que pasar para que mi madre eligiera por mí".

Sin embargo, en el hipotético caso de que ocurriera, tienen claro los perfiles que escogerían. "Mi madre elegiría para mí un feo, pero de buen corazón", ha detallado Peguer, mientras en el caso de Mariang prevalecería el "guapo".

Ambos se estrenan como presentadores en la versión en España del programa, y teniendo en cuenta que en el formato original no existen conductores, los jóvenes han celebrado esta libertad. "Como no existía un presentador no había ninguna referencia", ha contado Mariang.

En el programa de Atresplayer, la Pija y la Quinqui se encargan de hablar con los protagonistas y de guiarles un poco. "Las madres son muy divertidas, folclóricas de nuestro tiempo. Parecían que llevaban haciendo televisión toda la vida", ha explicado el también influencer.

Los invitados han asegurado que le organizarían una cita a Eva Soriano y tienen claro el prototipo: "Sería un actor de una serie de adolescentes". "Me encanta Manu Ríos, yo ya estoy para público joven", ha confesado, por su parte, la presentadora.

Los invitados también han hablado de cuándo empezará la nueva temporada de La Pija y La Quinqui, Mariang y Carlos Peguer han dejado caer que será el último domingo de septiembre.

Otros proyectos entre manos

Además, os podcasters han hablado de sus otros proyectos: Peguer explota su faceta como influencer y Mariang ha saltado al periodismo. "Ha sido un trabajo mental de pensar que no soy intrusista, porque pese a serlo escribo columnas de opinión", ha expresado la de Cartagena.

Eso sí, la joven se niega a escribir un libro, algo que Carlos sí haría "por dinero": "Haré como Lola Lolita, solo firmar".