Eva Soriano estuvo este fin de semana con sus amigas en un festival de reguetón. Se lo contó el sábado a Javi Sánchez y lo contó también en sus redes sociales, donde compartió además varias fotos de la fiesta y algunas de los días posteriores.

El lunes la presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, tenía tremendas agujetas y descubrió en un vídeo que le pasaron sus amigas por qué. ¡Había bailado por encima de sus posibilidades!

Eva compartió el vídeo en Instagram Stories para que sus seguidores pudieran verlo y algunos aprovecharon para enviarle comentarios negativos. Le decían que ella y sus amigas están mayores para este tipo de salidas nocturnas y que lo hacen para llamar la atención.

A esos críticos les ha dedicado Eva Soriano su momento de la queja de Cuerpos especiales, al que ha acudido muy enfadada. ¡Ya está bien!

"Quiero hablar de un tema que me toca un poco la nariz", ha dicho al empezar. "Últimamente estoy viendo una dinámica de comentarios acerca de las cosas que hacemos mis amigas y yo que no me están gustando".

Eva cogió un mensaje concreto para comentar en el programa y a partir de ahí empezar su reflexión. El mensaje decía así: 'Vaya, os estáis acercando a los 40 y hacéis cosas como si tuvierais 15. Os lo tenéis que hacer mirar porque tenéis un problema bastante gordo'.

"¿Por qué se utiliza la edad como si fuese un arma arrojadiza? ¿Qué hago? ¿Me meto en un sarcófago? ¿No salgo más porque te molesta mi vejez? Voy a seguir saliendo. Hasta que me dure la cadera voy a salir y cuando me la operan voy a ser Teminator del perreo. Cuando me la operan voy a salir con un tacataca y que me pongan el Dale Mamasita Con Tu Tacatá. No puedo parar de bailar, no puedo parar de salir y no puedo parar de disfrutar porque soy una disfrutona. La edad no tiene que ver con la actitud, la edad es solo un número", ha dicho Eva sobre el comentario acerca de su edad.

"Y lo que me molesta muchísimo es que me dicen 'lo hacéis para llamar la atención'. La atención de qué, ¿la tuya, José Luis? No me interesa. Mido 1,78, tengo una amiga con el pelo afro ¿crees que necesito llamar más la atención dentro de un local de esparcimiento y diversión? Somos tías enormes y una es con el pelo afro. Bailamos así porque es nuestra religión, es nuestro sandungueo, porque nos caímos en la marmita del ritmo ragatanga y ya está, ya está bien de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Que cada uno viva su vida adulta como le apetezca vivirla", ha continuado la presentadora, para terminar con una cita de Loles León.

"Que José Luis viva la vida como la quiera y que a mí me deje tranquila y que deje tranquila a todo el mundo. Aquí lo que tenemos que hacer es que para dos días que estamos, lo disfrutemos, como diría Loles León".