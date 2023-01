Eva Soriano se queja de la llegada de Ofiuco: "No quiero tener un signo que no corresponde a mi personalidad"

Eva Soriano tiene una queja astral. A la presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, no le viene bien el giro que ha dado el Zodiaco este 1 de enero de 2023 y lamenta la entrada de Ofiuco como nuevo signo. Las consecuencias que esto está teniendo no le gustan nada.

"Este fin de semana me fui a dormir siendo Piscis y me levanté el domingo siendo Acuario", ha dicho enfadada en el programa. " Resulta que se ha metido un nuevo signo zodiacal y se han vuelto a reubicar las fechas. Ahora resulta que yo, por arte de birlibirloque, soy Acuario. ¡Yo! Que he basado mi personalidad en ser un piscis, que soy soñadora, creativa, sensible... Ahora me tengo que levantar un día y ser original, muy sincera y simpática. ¡Pues no me va bien!", ha dicho Eva Soriano insistente. "No me quiero levantar un día y tener un signo que no corresponde a mi personalidad"

"Llevo toda la vida siendo Piscis, ¿ahora qué hago? Ahora mismo soy Acuario y no me sienta nada bien ser Acuario. Y si es malo levantarte un día siendo Acuario cuando antes eras Piscis, imagínate ser Sagitario y un día te levantas y... ¡paf! eres Ofiuco", ha continuado solidarizándose con los nacidos entre el 29 de noviembre al 17 de diciembre.

Eva Soriano ha vivido siendo Piscis e incluso ha puesto muchas excusas basándose en su signo zodiacal. "Soy vaga, es que soy Piscis'. ¿Ahorra qué hago? Soy Acuario, soy tenaz", ha dicho asegurando que ella de tenaz no tiene nada, lo que ha confirmado su compañero Iggy Rubín. "No soy tenaz porque no soy Acuario. Soy Piscis",.

Lo que más le enfada a Eva Soriano no es cambiar de signo, lo que le enfada es la gente abusona que sigue manteniendo el signo pese a los cambios. "Esos son los que dan asco porque van con aire de superioridad", ha dicho la presentadora, que incluso ha quejado a Esperanza Gracia sobre estos cambios.

¿Qué dice Esperanza Gracia de Ofiuco?

Eva quiere que Esperanza Gracia se pronuncie y Esperanza Gracia se ha pronunciado.

¡Que no cunda el pánico! La astróloga, que al principio se negó a hablar del nuevo signo, ha tirado de humor para dar su opinión sobre el cambio zodiacal.

"Como soy TT se creen que he desaparecido de este planeta. Y no van desencaminados voy en busca de #Ofiuco para que no os inquiete, atormente ni perturbe. Dejad de nombrarlo porfi", apuntó el domingo 8 de enero en un tuit.