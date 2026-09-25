Puño Dragón: "Hay una pista muy importante en todas las canciones que es coro de colegones"

Puño Dragón acaba de lanzar A palos , su tercer álbum de estudio, y para presentarlo se ha venido este viernes a Cuerpos especiales . Los asturianos han hablado con Nacho García y Lalachus de las tres canciones elegidas como adelanto, de la importancia de la amistad en este disco y de la conexión de Rafa con el presentador del morning de Europa FM.

Debut este viernes en Cuerpos especiales. Los asturianos Puño Dragón se han estrenado como invitados para presentar A palos, su tercer álbum de estudio escrito, de alguna manera, en la carretera.

Hoteles, furgo y áreas de servicio fueron los sitios en los que nacieron las canciones del disco. "Casi todas están escritas en casa pero las ideas se van cogiendo en esos sitios", han contado a Nacho García y Lalachus al presentar su nuevo trabajo.

La realidad es que la banda no es de charlar en carretera. Se montan en la furgoneta, 20 minutos de charla en los que son "extremadamente graciosos" y después "la desnucada histórica", como llaman a la siesta que duermen en sus viajes. Pero esos 20 minutos... ¡menudos 20 minutos! Darían para un podcast.

A palos habla también de aprender, de crecer y de abrazarse un poco más. Habla de amor y de colegones. Ellos son los grandes protagonistas del disco. "Hay una pista muy importante en todas las canciones que es coros de colegones. Eso lo teníamos muy claro desde el principio. Poner a cinco taraos a dar voces y que eso represente la amistad", han señalado sobre el álbum.

Puño Dragón, Nacho García y Lalachus coinciden en que hay pocas canciones sobre la amistad, aunque la realidad es que amistad y amor se parecen mucho. "Si quieres que una canción sea grandilocuente y pasional es más fácil encontrar eso si te acaban de dejar", han dicho.

Antes de A palos, Puño Dragón estrenó los adelantos Todos los charcos, Suaave y Fogonazo rápido. El criterio para elegir estos temas fue simple. "Las que más nos molan", han confesado. "Son las que más haciendo el disco fueron las que más nos agarraron".

Lo hacen siempre así, eligen las que más les apetece y luego le buscan justificación a su lanzamiento.

El disco llega para despedir septiembre y a finales de diciembre arrancan la gira presentación, con varias salas ya agotadas. La banda, que este verano arrasó en el Sonorama Ribera hasta el punto de pedir para ellos escenario principal en 2027, dedicará sus próximos meses a descansar. "Todos necesitamos dormir 10 horas, 10 días seguidos y a partir de ahí ensayar", han dicho.

La visita de Puño Dragón a Cuerpos especiales no ha sido solo una entrevista musical. También han salido verdades a la luz. Resulta que Nacho García y Rafa se conocieron hace mucho tiempo, cuando el segundo fue a un monólogo del presentador y le pidió una foto. Tiempo después, en 2020, coincidieron de nuevo pero Nacho no se acordaba.

Estuvieron con un grupo de amigos en casa de Santi Alverú viendo las tres películas de El Señor de los Anillos. El cantante han traído pruebas de los hechos dejando a Nacho y Lala sin palabras. "¿Tú eres este? Yo soy este?".