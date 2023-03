Las primeras palabras de Rafa Castaño tras su victoria en Pasapalabra: "No voy a dejar de ser quien soy"

Rafa Castaño todavía sigue asimilando que se ha llevado a casa 2,2 millones de euros, el mayor bote de Pasapalabra de la historia. Tras una gala sin precedentes, el sevillano rompió el récord al resolver El Rosco del tirón y dejar sin opciones a Orestes Barbero.

El campeón se emocionó mucho con la victoria y se la dedicó a su compañero y rival: "Orestes se lo merece tanto como yo. El mayor valor era que los dos lo merecíamos. Estoy muy contento y siento que pasara lo que pasara era injusto porque él se lo merecía al aguantar mucho mucho más que yo", exclamó.

De hecho, reveló por qué fue corriendo a abrazarlo: "Para mí no ha sido un rival, ha sido un compañero y siempre diré que es el mejor tío que ha pasado por aquí. Me hubiera alegrado mucho si se lo hubiera llevado él".

Rafa Castaño se pronuncia tras su victoria en Pasapalabra

Rafa ha hablado tras la emisión del programa y ha reconocido que "todavía no lo ha asimilado". "Una parte de mí está satisfecha porque sé que me lo he llevado y he cumplido un objetivo", ha destacado.

Incluso ha confesado que se lo imaginaba porque tanto él como Orestes se habían quedado "muy cerca" en los últimos programas: "Cuando se superó el bote histórico lo vimos un poco más cerca y los dos nos lo preparamos más".

Y llega la gran pregunta: qué hará el sevillano con el dinero. Ha querido ser muy cauto y ha explicado que "no quiere que esto le cambie". "Simplemente tengo más dinero pero no quiero dejar de ser quien soy", ha incidido.

"Voy a ser muy conservador y no me quiero volver muy loco. Es una forma de tomarme la vida con tranquilidad. No quiero tenerlo muerto en el banco pero no voy a hacer ninguna locura", ha reivindicado.

La primera conversación de Rafa Castaño con sus padres tras ganar

Durante el programa, Rafa pudo llamar por teléfono a sus padres y los dos se emocionaron mucho cuando les dio la noticia: "Oye, papá. ¿Qué te iba a decir? Dos cositas: la primera, que llego en el AVE de las nueve, ¿vale? Llegaré más tarde. La segunda, que he ganado 2.272.000 euros", les dijo el sevillano.

"Es una lástima que uno tenga que quedar eliminado", apuntó su padre en referencia a Orestes. Su hermano Alberto también entró en la llamada para felicitarlo: "Creo que hay que darte la enhorabuena y que, a partir de ahora, te van a parar más todavía por la calle".

Rafa Castaño todavía no se cree haber llegado donde ha llegado. Al vencer a Orestes, pasa a ser el último ganador del bote de este programa de televisión. ¿Qué te parece este logro?