CINCO ESTRELLITAS MORENTE

La review de Bertus de ser copiloto: "A mí me encanta que me lleven y poner la música como si fuera Paris Hilton en una limusina"

Cinco estrellitas morente a la experiencia de ser copiloto. Bertus le pone nota la máxima nota a la experiencia de sentarse al lado del conductor y poder ir diciéndole cosas. "A mí me da igual que tú conduzcas bien, conduzcas mal, seas Fernando Alonso... Siempre tengo algo que decir", dice el colaborador de Cuerpos especiales. "La gente me dice, Te quieres callar, que seas conducir, pero a mí no me vale ni el GPS. Se lo hago hasta a los taxistas", ha añadido antes de hablar de la experiencia de ser DJ. "Eso sí que se me da bien", ha dicho el cómico que nunca se duerme. "Te doy conversación, te puedo joder la marrana con la radio y el freno imaginario... pero soy guay", ha apuntado antes de despedirse.