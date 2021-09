Roberto Leal: "Trato de echar el ancla y vivir el éxito de manera puntual, sino te vuelves majara"

Dice Roberto Leal que el éxito es relativo. "Yo llevo en la tele 21 años y se me conoce desde hace cuatro", ha asegurado el presentador de Pasapalabra en su visita este viernes al estudio de Cuerpos especiales.

Ha llegado entre vítores de Eva Soriano e Iggy Rubín, que se han deshecho en halagos para recibirlo.

Roberto Leal cierra la primera semana del morning show de Europa FM y devuelve así la visita que Eva Soriano hizo hace unas semanas al concurso de Antena 3. Visita, todo hay que decirlo, no muy afortunada. Eva dice que se fue muy contenta, habrá que preguntarle a Marco Antonio cómo se quedó él...

"Yo creo que el problema de Pasapalabra es verlo luego en redes sociales. Empiezas a verlo en Twitter y la gente que sigue Pasapalabra, pasa como con otros programas, son fanáticos y te dan una cera... educada, pero...", ha asegurado Leal sobre ese momento en el que los participantes salen contentos con lo hecho, y los seguidores le sacan punta a cualquier fallo.

"El éxito es relativo"

¿Por qué Roberto Leal en Cuerpos especiales? Esta pregunta tiene una doble respuesta. La de Roberto Leal y la de los presentadores.

"Me parece muy bonito en los comienzos rodearte de gente de confianza", ha dicho el conductor de Pasapalabra para explicar su presencia en el estudio. "También es verdad que sabemos que todo lo que tocas tú lo peta", ha matizado Soriano.

Ahí pasaron a hablar del éxito de Roberto Leal, que él ha querido relativizar.

"Lo del éxito es muy relativo. Yo llevo en la tele 21 años y se me conoce realmente con programas de éxito desde hace cuatro. Por eso yo relativizo mucho el éxito. A mí que me digan por la calle '¡qué bueno eres!' o '¡eres un cabrón!' me da un poco igual, me quedo en un punto un poco intermedio", ha dicho. "Sí que es verdad que al final cuando te dicen cosas tan bonitas. yo siempre trato de echar el ancla y vivirlo de una manera puntual porque sino te vuelves majara y empiezas a ser algo bastante alejado de lo que tú has querido ser".

A Roberto Leal no solo le llueven los halagos profesionales, también los personales. Se refieren a él como majo, buena persona, un profesional cercano, humano...

"Es verdad que en esta profesión se premia muchas veces el ser normal y no sé si eso es demasiado complicado o lo complicamos los que trabajamos en la tele o en la radio, pero no hay nada mejor que terminar hacer tu trabajo, irte a tu casa y ser la misma persona. Es decir, que no te tengas que poner un disfraz para ir a trabajar. Sino llega un momento en que se te tiene que ver las fisuras. Cuando vas con una careta o una máscara al final creo que incluso se nota en tu trabajo".

Mensaje sorpresa a Mónica Carrillo

Una persona tan buena como Roberto Leal tiene que tener una agenda repleta de contactos, y Eva Soriano quiso aprovecharse. Después de mandarle esta semana un mensaje de voz a Alejandro Sanz y Kase. O, este viernes le ha tocado el turno a Mónica Carillo.

"Hola, Mónica, ¿qué tal? Soy Eva Soriano, de la casa, la de siempre. Me ha dejado el móvil Roberto y te quería invitar a que vengas y charlemos un día", le dijo Eva Soriano, que al darse cuenta de que era viernes y estaba en la redacción le propuso que pusiese el audio en los informativos.

Eva Soriano y su paso por 'Pasapalabra'

Eva Soriano, la presentadora de Cuerpos especiales, terminó agosto como invitada de Pasapalabra y no le salió demasiado. "¿Sabéis que me sacaron un titular de Eva Soriano se marcha enfadada de Pasapalabra?", contó.

"Es que el clickbait con Pasapalabra es brutal", dijo el presentador sobre su experiencia al frente del concurso de Antena 3.

En realidad él es un experto en protagonizar clickbaits, le dijo a Lalo Tenorio cuando entró en el estudio a hacer su sección de cazar titulares jugosos. "Seguro que de esto me sacan clickbaits, pero también de antes de venir aquí por el stories que hizo...", aseguró entre risas el presentador, que aprovechó su intervención para contar un detalle de Jordi Hurtado. Nunca podrá ser como él porque tiene un detalle siempre con los invitados de su programa que él no tiene con los de Pasapalabra: "Reparte chocolatinas."