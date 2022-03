El robo a Agoney en Tu Cara Me Suena: "Sé donde trabaja y dónde está de vacaciones en este momento"

Agoney visita Cuerpos especiales para recordarle a Eva Soriano que él ganó Tu Cara Me Suena. Aunque la felicidad de la victoria se vio empañada por un triste suceso. "Yo la primera vez que entré en Antena 3 vi unos cuadros enormes en la pared de los ganadores de Tu Cara Me Suena. Y yo pensé 'quiero estar ahí'. Y cuando gané pedí mi cuadro y me dijeron 'es que la semana pasada se cayeron todos y los hemos quitado", ha explicado.

Además, sufrió un robo en el camerino del programa que en Cuerpos especiales hemos bautizado como 'caso Montpelier': "En el camerino de Tu Cara Me Suena me robaron los iPods. Y lo peor es que no los han desconectado y sé dónde trabaja, dónde vive, dónde estudia y dónde está de vacaciones ahora mismo: en Montpelier".

Pero además de ganar Tu Cara Me Suena, Agoney está de estreno con Bangover, un tema con el que ha experimentado con un sonido más funky, ya que se declara un gran admirador de Jamiroquai. Sobre el significado de su nombre, nos explica que significa 'resaca sexual': "Dolor de cabeza, jaqueca, dolor físico, agujetas..."