Agoney: "Tuve mucha bronca por imitar a Dimash Kudaibergen, me dijeron que era mala opción"

Agoney está que se sale. No solo acaba de ganar la novena edición de Tu Cara Me Suena, sino que su último single es número uno en España, Chile y Argentina. Bangover es el nuevo corte pop dance del artista canario, que desde que salió de OT ha demostrado tener el talento y la capacidad para labrarse un gran futuro musical.

"Empecé el 1 de enero cantando con Luis Fonsi y de ahí para arriba, menudo año... Y lo que queda", dice el cantante, que lleva sin parar dos semanas. "No he podido descansar pero estoy deseando salir de fiesta, disfruté mucho grabando el vídeo, tengo muchas ganas de directo", asegura. "Realmente fue una fiesta", apunta.

¿Qué significa Bangover?

El título de este nuevo tema ha despertado muchas incógnitas sobre su significado. "Es la resaca que tienes después de bailar toda la noche en horizontal", explica el canario, que ha iluminado a Morgade con el concepto canario que utilizan en sus islas para referirse a eso de "hacer la estrella" en la cama. "Yo le digo tomar el sol, soy canario", bromea.

Agujetas, jaquecas, dolor corporal, algún tirón muscular... "Hay que comer más plátano para los tirones, por el potasio", explica Agoney.

Ganador de la novena edición de Tu Cara Me Suena

El cantante no se esperaba ganar el concurso con un 53% de los votos. "Recuerdo ver esa puntuación del primero y pensar, que no sea yo, qué verguenza, pero enormemente agradecido por el apoyo", recuerda Agoney, que se puso en la piel del cantante kazajo Dimash Kudaibergen.

¿Por qué eligió imitar a Dimash Kudaibergen?

Durante toda la edición es el pulsador de Tu Cara Me Suena el encargado de asignar las imitaciones, pero para la gala final los artistas pueden elegir en quién quieren convertirse. "Elegí un tema en francés, de una persona que canta increíble y que no es muy famoso en realidad. Tuve mucha bronca por ello. Me dijeron que era mala opción pero no, no me equivoqué", asegura Agoney, que bordó su actuación y dejó al público boquiabierto.

"Aunque parezca que no, Dimash me costó mucho, y también Mónica Naranjo. Lady Gaga, Michael Jackson... Y con un día de preparación de coreo", recuerda sobre aquella "bestialidad" que también vivió Ana Morgade en sus propias carnes. ¡Un ritmo de grabación increíble!

Aunque Eva Soriano se ha postulado como candidata a Eurovisión, Agoney tiene claro que ese mundo no es para él. "No me presentaría a Eurovisión, tengo buena salud mental. No, no. Yo soy un tío tranquilo, tengo psoriasis, ya con el programa me dio un brote", dice el artista, que con Operación Triunfo también vivió una etapa muy intensa. "Yo cuando vivo cosas muy estresantes las borro, fue precioso pero hay momentos muy duros. Era un niño que acaba de salir de Tenerife", recuerda.

"Puede que se venga disco pronto"

No quiere adelantar mucho sobre sus planes musicales a corto plazo, pero Agoney tiene claro que 2022 será un año cargado de novedades. "Puede que se venga disco pronto", adelanta antes de revelar que no es muy de colaboraciones y que no se cierra a nada en cuanto a estilos y géneros.

