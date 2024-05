Roi Méndez: "Escribirle a una ruptura es como un ibuprofeno"

Roi Méndez ha visitado Cuerpos Especiales en su programa especial desde San Agustín de Guadalix para presentar su nuevo single, Aunque sea yo. El exconcursante de OT 2017 ha hablado desde el humor que le caracteriza tanto de su proyectos como de sus distintas visitas al espacio presentado por Eva Soriano y Nacho García.

De hecho, el gallego ha comenzado por esto último, pues ha recordado que fue el primer invitado del primer episodio del programa. Y Eva ha lanzado: "Cuando se hacía casting para encontrar a la presentadora de Cuerpos Especiales, tú hiciste la prueba conmigo. ¿Puede que seas el talismán del programa?".

La balada como cura

Como Roi escribe sobre todo baladas, le han propuesto que acompañe sus proyectos con un paquete de pañuelos, y el exconcursate de OT se ha sumado a la broma: "Nadie tiene para producir discos, así que está bien acompañarlos de cosas". "Me gustan mucho las baladas y cantarle a las tristeza", ha contado, asegurando que actualmente no ha sufrido un desamor, pero ha hecho referencia a una ruptura de "hace años". "Escribirle a una ruptura es como un ibuprofeno", ha expresado.

"Me gustan las baladas, soy bastante baladoso. Creo que es porque respiraba mal al cantar y con las baladas me da más tiempo a respirar mejor", ha insistido sobre su género favorito. De hecho, este problema que sufre como cantante que también le afecta en la vocalización lo ha reflejado en su serie en redes Si mi vida fuera un musical, donde trata precisamente las dificultades que afronta día a día.

El cantante ha dado algunos detalles de lo que queda por llegar de esta 'serie' musical, como los fichajes: "Tengo prácticamente cerrado a Roberto Leal".

Su nuevo proyecto musical

En cuanto a la promo que ha hecho sobre la canción, Roi ha subido cada día un vídeo al día "donde pillaba": "Los subía donde vivo, que vivo en el campo. En Galapagar, la ciudad de los sueños. De ahí he extraído muchas localizaciones". Además, ha detallado que el siguiente álbum del artista será estilo pop "con tintes electrónicos y referencias ochenteras".

Eva Soriano y Roi Méndez además de en Cuerpos Especiales, han coincidido en crossfit. "La movilidad y todo eso me cuesta, y me ayuda el crossfit. Sigo haciéndolo en casa. Me llaman el barras, porque trepo todo, soy muy bueno".

Por último, los presentadores le han propuesto el juego de cantar canciones con voces de cantantes famosos, como David Bisbal. Después de su imitación, Soriano le ha propuesto para Tu cara me suena. "No me quieren, no les gusto", ha reprochado el exconcursante de OT, en clave de humor.