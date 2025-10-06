Rubén Pozo presenta '50town': "Hay gente que en la crisis de los 50 se compra un Lamborghini, pero yo he hecho un disco"

Rubén Pozo se pasa por el anti-morning show de Eva Soriano y Nacho García por segunda vez, y lo hace para hablar de su nuevo disco, 50town , que se estrena el 10 de octubre. Un álbum como resultado de una crisis de los 50 que empezó a los 47, y con el que garantiza que tan solo está "en mitad de la partida" de su vida.

La semana comienza a lo grande con la visita de Rubén Pozo a Cuerpos especiales. El que fue la otra mitad de Pereza, llega al anti-morning show en la que se convierte en su segunda visita para presentar 50town, el quinto disco de su trayectoria en solitario.

El álbum estará en nuestras manos el 10 de de octubre, y el artista asegura que se encuentra "muy guay" con el estreno a la vuelta de la esquina. De hecho, en las letras de este nuevo disco el rockero asegura estar "en mitad de la partida" de su vida. Y es que el artista de 50 años espera llegar a los "103 años" como su abuela.

En 50town Rubén Pozo se atreve a rapear a su "rollo", y se pone "rapero ideológico" en canciones como El puto amo. Y, además ,el invitado le da la razón a Eva Soriano en que es el artista con canciones "más optimistas", algo que los fans del artista ya pueden comprobar en adelantos alegres como Efímero y Estamos como queremos, que abren camino al estilo de su quinto álbum.

Una crisis de los 50 musical

Pozo ha confesado que le entró "la crisis de los 50" a los 47 años, cuando vio que pronto cambiaba de década y ese pensamiento le inspiró para este nuevo proyecto: "Me voy a convertir en un cincuentón, voy a llegar a la ciudad de los cincuentines, voy a llegar a 50Town".

"Hay gente que en la crisis de los 50 abandona a su familia, se compra un Lamborghini y se va con una rubia, pero yo he hecho un disco", ha explicado el invitado desde el humor. Asimismo, Rubén Pozo ha contado que se deja llevar por la inspiración y no se replantea demasiado los versos, y que ahora compone "muy rápido, porque hay algo en el pop y en el rock que tiene que ser rápido".

Esta forma de componer le ha traído alegrías, tal y como ha compartido con Soriano y García: "Hago tantas canciones que alguna por estadística me sale bien, como Woody Allen con las películas".

"Hay algo en el pop y en el rock que tiene que ser rápido"

Para él, el single que pone nombre al disco funcionaría perfectamente como un himno en su generación, pero sabe que es difícil: "Los de mi quinta me dicen que ya no escuchan música nueva, sino que escuchaban lo mismo que de chavales, y lo entiendo, pero ¿no os cabe una canción más?".

Una gira por toda España

Este octubre comienza la nueva gira de Rubén Pozo, que se expandirá hasta abril de 2026, algo que le "apetece mucho". "Este último año he hecho cosas contadas y tengo muchas ganas de salir con la nueva banda", ha confesando en el anti-morning show.

Sus shows serán un "compendio entre 50town y toda su carrera" en su segunda casa: las salas de todo el país. "Soy tan desastre que voy a salar y me dicen que ya estuve, y digo: '¿Sí?'".

El invitado ha comparado esta sensación con visitar por segunda vez a Cuerpos especiales, resaltando que el anti-morning show ha subido de categoría: "Me han presentado como Don Rubén Pozo".

Y demostrando que conoce a la perfección sus coetáneos en los cincuenta, el intérprete de Mañana es lunes ha superado con éxito el juego de Eva Soriano y Nacho García.