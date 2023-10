Samantha Hudson, nominada al EMA: "Me molestaría que ganase Quevedo porque es la antítesis, yo la más trans y él el más cis"

Una tía chulísima envuelta en un halo de fantasía. Se ha propuesto acabar a cañonazos con la hegemonía española.

La vida de Samantha Hudson está llena de eventos canónicos y eso hay que celebrarlo. Que si está nominada a los EMAs como Mejor Artista, que si se sube a cantar con Amaia en el Wizink Center... Su próximo reto es que Doja Cat la odie. "Siento que ella es maja no será tan icónica, pero cuando ella odia resulta poética. A Meghan Fox también le pega odiar", dice la artista, que es tan ambigua a la hora de hablar que Eva nunca pilla si habla con ironía o no.

La performista está recabando votos para conseguir llevarse el EMA a Mejor Artista española, ya que es el público quien decide los ganadores. "Cada 10 segundos se reactiva la votación", dice sobre la mecánica, que es a través de un link que tiene facilitado por todas partes y que solo es válido hasta el 31 de octubre.. Compite por llevarse el premio con Abraham Mateo, Álvaro de Luna, Lola Índigo y Quevedo.

"Me molestaría que ganase Quevedo porque es la antítesis. En un mundo que exista Samantha Hudson él está en el extremo opuesto, yo soy la más transformista y él el más cis", confiesa sobre las preferencias de sus favoritos de su categoría.

No tiene pocas fechas agendadas ya para hacer bolos y conciertos. Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona, Pamplona, Vitoria, Gijón o Valencia son algunas de las ciudades que visitará y en las que interpretará su último tema, Chula. "Para ser una tía chulísima tienes que saber lo que haces y lo que te dices, asegura.

No es muy optimista en el mundo de la música pero está satisfecha de su nominación.

"Dentro de cinco años me veo obsoleta a nivel musica, caída en el olvido. Luego haré otra cosa, algo que no está inventado, siento que voy a protagonizar el futuro. No tengo expectativas, a mi lo que me gusta es divertirme", manifiesta a pesar de que se confiesta "bastante contenta" por la nominación. "Me encanta estar pasada de moda respecto a ayer, siempre hay que pasar de moda y volver a empezar", explica.

No es la primera vez que pone encima de su mesa lo de hacer ese cambio radical. "Lo más fácil para el rebranding es teñirme el pelo de negro y ponerme brackets", bromea.

