Samantha Hudson: "Tengo mi nombre tatuado en el pubis"

Contenta, fantástica, a gusto, tranquila, realizada. Samantha Hudson arranca la semana con un grandísimo entusiasmo, y más con su visita a Cuerpos especiales: "Estoy guapa, me han crecido las tetas".

Hudson vuelve a sonreír después de pasarse todo el verano encerrada en casa con una pierna rota. "Me ha venido muy bien, he valorado el encierro", cuenta antes de recordar que también ha tenido tiempo de gozárselo fuerte en el BBK de Bilbao y en el Brava de Madrid, que ha sido este finde.

Es la sexta vez que vienen al programa, y la última vez lo hizo para hablar de su nominación a Mejor Artista Española en los MTV EMas. Ganó el premio, pero no lo tiene en su casa. Lo cedió para una exposición en Madrid en la que la SGAE recopila looks y objetos de los artistas más top de la música urbana nacional. "Luego me lo devuelven, ya tengo ganas de ponerlo en la encimera de la cocina", asegura. Para Eva, tomar el café cada mañana frente a tus logros es algo que "te pone en tu sitio".

"Bueno, también tengo mi nombre tatuado en el pubis, por el EMA o por el tatuaje, siempre acabo recordando quién soy", matiza.

Hace unos días, la artista estrenaba con Zahara su canción Liturgia, en la que se transforman en monjas. "Ella es increíble, escribió una parte que es como una homilía que embruja al oyente... Yo la conocía porque participé en una especie de documental para promocionar 'Esto no es una canción política' y hay cosas que nos unen", cuenta antes de revelar que pese a lo que se puede creer, se le acercan muchos curas a interesarse por su trabajo. "Profesores de religión, curas, gente que participa activamente... Cada dos meses me para alguien por la calle", asegura la intérprete.

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.