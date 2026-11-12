PSICÓLOGO DE CABECERA

Santos Solano desmonta los estereotipos de los hijos únicos: "Los hermanos pueden influir en tu infancia pero no determina tu personalidad"

Después de hablar de hermanos mayores, hoy ha tocado el turno de hablar de hijos únicos. Santos Solano ha dedicado su sección de Cuerpos especiales para desmontar los mitos que señalan a los que crecen sin hermanos. "No hay ningún estudio científico que los respalde", ha dicho el psicólogo sobre la imagen que tenemos de que son narcisistas, solitarios y tienen dificultades para relacionarse. "Los estudios dicen que no hay diferencias de personalidad", ha señalado para luego apuntar que el problema es la sobreprotección que brindan los padres, que no solo salpica a los hijos únicos. Los padres de varios niños también pueden llevar mal que su hijo no sepa tolerar la frustración. Al final tener hermanos puede ser una experiencia muy valiosa pero también horrible. Todo depende de a quién le preguntes. Su conclusión es clara: "Los hermanos pueden influir en tu infancia pero no determina tu personalidad".