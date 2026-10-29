Psicólogo de Cuerpos especiales
Santos Solano y la relación con los espacios públicos: "No solo importa qué hay en la calle, sino cómo nos sentimos en ella"
El psicólogo de Cuerpos especiales, Santos Solano, ha abordado cómo se relaciona la gente con los espacios públicos, ya que cuestiones como "el género, la orientación sexual o incluso el estilo de ropa" pueden cambiar la percepción de cada individuo. Por ejemplo, el factor económico también puede condicionar esta relación, ya que "si estamos en un entorno en el que no nos podemos permitir ciertos planes, podemos perder algunas oportunidades".