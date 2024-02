Sergio Bezos: "En mi monólogo cuento cómo perdí la virginidad"

Se ha pasado el juego del marketing con el nombre de su nuevo espectáculo, Monólogo Barato Madrid. El humorista quería copar las búsquedas de Google y captar el mayor público posible.

"Quiero que venga gente pobre", dice antes de desvelar que ahora que ha cerrado una gira por España, se ha visto obligado a cambiarle el nombre al tour. No puede ser que en la cartelería de Zaragoza, por ejemplo, se lea Monólogo Barato Madrid. "Para la gira se llama 'Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad'".

En sus espectáculos, Sergio establece algo de conexión con el público... Pero no mucha. "No necesito que me hable mucho la gente, soy yo el gracioso", ironiza. "Siempre cuento la historia de una despedida de soltero, conmigo y 10 ciegos, o cómo perdí la virginidad", confiesa. No es un show para niños, queda claro.

Bezos hace el preshow de La Resistencia, lo que significa que cada vez lo conoce más público. "Para la gente soy el de la piscina de bolas, a veces no saben cómo me llamo. Las búsquedas de Google son Jorge Bezos, me están confundiendo con Jorge Ponce", dice antes de confesar lo que todos pensábamos. Sí, es hijo de Jeff Bezos. "Le escribo por Instagram y le digo 'papa, te esperamos para cenar'", cuenta.

Su primer curro fue en El Objetivo de Ana Pastor. "Un día fui a Globomedia y me colé para llevar el currículum". Así de sencillo. Pero ojo porque la presión no era poca. "Ana Pastor si haces algo mal te da un tortazo con 'la carpeta de la sinceridad'".

Valencia, Barcelona, Sevilla, Pamplona, Zaragoza... La furgoneta del Monólogo Barato de Sergio Bezos está a punto de arrancar.