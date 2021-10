Supera la resaca festiva del Pilar con esta playlist de Jota Music

Te interesa Más playlists de Jota Music

“Buenos días, Javi. ¿Qué tal? Mi nombre es David, te hablo desde Zaragoza y me gustaría que preparases una buena playlist con todos los temazos posibles ya que, como sabrás, estamos celebrando las ‘no fiestas’ del Pilar. Aún así, ayer fue el día de la Hispanidad y de nuestra patrona la Virgen del Pilar. Te mando un fuerte abrazo desde aquí”.

Es el mensaje recibido este miércoles por ota Music para elaborar la playlist del 13 de octubre.

Todo lo que sube, baja, y todo lo que empieza, acaba. Sí, pensabas que no llegaría nunca, pero ahí está. Las fiestas del Pilar han terminado. Ahora estás sin fuerzas ni ganas de ponerte en marcha y empezar de nuevo la rutina. Pero ¡no te preocupes! Jota Music, conocido como Javi Sánchez cuando se apagan los micros de Cuerpos especiales, trabaja hoy por ti. El DJ ha preparado seis canciones necesarias para que te vayas recuperando poco a poco.

¡No te lo pienses y dale al play!

[[H3:‘Infinity 2008’, de Guru Josh Project]]

“Atención porque algo que seguro no falla en esta fiesta es Guru Josh Project con Infinity 2008”.

[[H3:‘Partiendo La Pana’, de Estopa]]

“Vamos a poner un poquito de Estopa Partiendo La Pana, porque yo creo que el día después de la fiesta del Pilar allí en Zaragoza, canturrear de las tuyas es lo que más mola. Así que Estopa, acierto seguro”.

[[H3:‘All About That Bass’, de Meghan Trainor]]

“También vamos a tener a Meghan Trainor con All About That Bass”.

[[H3:‘Favorito’, de Camilo]]

“Hablando de buena música tenemos a Camilo que tiene ese lugar Favorito y puede ser Zaragoza. A lo mejor es el vuestro también. En mi caso, Zaragoza es uno de mis lugares favoritos”.

[[H3:‘Exótica’, de Purple Disco Machine y Eyelar]]

“Atención porque Purple Disco Machine tiene disco a la vuelta de la esquina. El viernes saldrá el álbum Exótica donde se incluye el tema nuevo que tiene con Eyelar. Se llama Dopamine y va a sonar aquí en Europa FM”.

[[H3:‘El Universo Sobre Mi’, de Amaral]]

“Hablando de Zaragoza no podía faltar Amaral. El Universo Sobre Mi va a ser la última canción de la playlist de hoy”.

Ahora que ya has abierto el ojo, no queda más remedio que saltar de la cama. Pero con tranquilidad, que los excesos de tanta fiesta han hecho su efecto. Si tienes resaca y quieres superarla con buena música ¡No lo pienses más! Dale al play y… ¡Coge fuerzas para la próxima!

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908