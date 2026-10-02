"Las mentiras piadosas"
La verdad de Bertus: "La sociedad funciona gracias a un entramado de mentiras que flipas"
Bertus vuelve a Cuerpos especiales para dar sus Estrellitas Morente a "las mentiras piadosas", indicando la verdad más verdadera: "Te haces adulto y te das cuenta de que la sociedad funciona gracias a un entramado de mentiras que flipas", poniendo como ejemplo ese beneplácito que se siente ante algunos regalos, asegurar que apenas quedan unos minutos para llegar a un lugar de quedada o que se está "bien" cuando preguntan por el estado de ánimo.