Viva Suecia: "El nuevo disco saldrá después de verano y solo habrá un concierto de presentación este año"

Eva Soriano y Nacho García han sacado todas las sillas del estudio de Cuerpos especiales para recibir este lunes a Rafa, Alberto, Jess y Fernando, los cuatro integrantes de Viva Suecia.

El grupo murciano ha venido a presentar Dolor y Gloria, su nuevo single y primer adelanto de su próximo disco del que confiesan tardó mucho en coger forma.

"Esta canción se ha grabado cuatro veces. Tres en España y una en México. No conseguíamos dar con la versión que queríamos", ha confesado Rafa Val, vocalista de la banda, al empezar la entrevista. "La última versión que grabamos es esta y yo personalmente me he tenido que reconciliar porque es una canción que me ha gustado mucho siempre pero la he visto de tantas maneras que ya no sabía si era de mis favoritas o no. La sacamos, decidimos hacerlo y está funcionando genial".

El cantante asegura que no hay una mejor que otra: "Es una cuestión de sensaciones". "Creo que en el momento en que teníamos esta versión en las manos dijimos. Vale, así es como tenía que sonar. Las otras versiones son igualmente válidas. La canción es la canción, ninguna de las otras versiones es radicalmente distinta pero esta tiene algo especial. Y quién sabe, igual las acabáis escuchando", ha añadido dando pie a muchas bromas.

Los cuatro se han imaginado la posibilidad de hacer un disco solo con las versiones de la canción bajo el título Mucho dolor y mucha gloria, un disco muy almodovoriano.

En Dolor y Gloria, Rafa, Alberto, Jess y Fernando experimentan con sonidos ochenteros, guitarras y sintetizadores al más puro estilo años 80. "Nos flipa The Cure, la época ochentera de Leonard Cohen me encanta, Bruce Springsteen...", han continuado antes de explicar el significado de esta canción que arranca con toda una declaración de intenciones: "Empieza el día y yo lo quiero acabar".

"Es una reflexión. No es necesariamente amor romántico. Es levantarte como un día de mierda", han explicado los cuatro integrantes del grupo.

El nuevo disco de Viva Suecia

Dolor y Gloria es el primer adelanto del nuevo disco de Viva Suecia, del que la banda ha dado las primeras pinceladas en exclusiva en su entrevista con Cuerpos especiales.

"Saldrá después de verano y podemos decir que habrá un único concierto de presentación de este disco este año, que será en Madrid a final de año", ha explicado Rafa Val sobre este trabajo que contará con colaboraciones —se han mandado ya muchos DMs— aunque solo hay una cerrada: "Fran Guirao de Second".

El disco sonará solo una vez en directo en 2025 aunque eso no indica que Viva Suecia vaya estar parado este año. Tiene muchas citas festivaleras por delante y otros conciertos más íntimos.

"Nos encanta tocar. Nos llaman y no sabemos decir que no. Estamos tocando mucho en centros sociales, en colegios e incluso se cumple un hito maravilloso en esta banda. En marzo vamos a tocar en la cárcel. Vamos a hacer un Johnny Cash", ha dicho Rafa antes de imitar la voz del Rey de la Música Country como cierre de la entrevista.