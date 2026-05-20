Nil Moliner: "Gracias a la música he encontrado muchos nexos. Aquí, por ejemplo, hay uno"

Nil Moliner tenía muchas ganas de visitar a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales. El cantante estuvo hace justo un año presentando Tu cuerpo en braille, la canción que ha sido el himno del morning de Europa FM esta temporada, y este miércoles ha vuelto para hablar de NEXO, su nuevo álbum de estudio que llega el viernes 22 de mayo.

Estos 365 días han sido increíbles para el músico que ha visto su canción durante "muchísimas semanas en el número 1 de las radios". "A mí me sabía mal porque la 2 y la 3 eran Aitana y Rosalía, a ver si me van a odiar", ha dicho el cantante que ya ha tenido ocasión de tocar el tema en director "y fue increíble".

Como increíble va a ser lo que tiene preparado para este jueves 21 de mayo, en la previa del lanzamiento de NEXO. "Tengo una liada...", ha dicho a Eva y Nacho antes de pedir a los oyentes que estén atentos a su perfil de Instagram. "Van a pasar cositas. La voy a liar", ha seguido el cantante que ya ha empezado a calentar motores en Stories al compartir la imagen de un balcón de un piso de Madrid: "Donde empecé a escribir el disco".

NEXO es para Nil Moliner todas las relaciones que tiene a través de la música. "Doy gracias porque con la música he encontrado muchos nexos. Aquí, por ejemplo, hay un nexo, el de venir aquí de vez en cuando", ha dicho sobre su relación con Cuerpos especiales. "Es increíble y esto me lo da la música. La música me da muchos nexos con mis fans, con vosotros... Es un viaje".

Referencias y una casa con vistas al mar en Cadaqués

El disco de Nil Moliner bebe de todos los artistas que escuchaba de adolescente. "Un día, de repente, estaba en el estudio, empezó a subir la distorsión de los temas y dije Esto es muy El canto del loco. ¡Vamos a darle!", ha contado sobre la influencia en este álbum del grupo de Dani Martín y otros como Fito y Fitipaldis o Pereza.

Ha sido mucho tiempo de trabajo pero también de disfrute. "Me he ido a la montaña a escribir el disco", ha contado sobre el proceso creativo. "Y también me pillé una casa frente al mar".

"Hay una canción que he escrito mirando a Cadaqués, que es un pueblo maravillo de Cataluña", ha seguido. "Me pillé una casa y le dije a mis amigos. Yo estoy aquí una semana, quien suba que cocine. Era la única condición".

'Me acuerdo de ti' y su amistad con Dollar Selmouni

Me acuerdo de ti es la primera canción del tracklist de NEXO y también una canción mu especial por su significado. "Resume muy bien lo que sentí antes de escribir el disco, que me encontraba perdido", ha contado Nil Moliner que la escribió como un tema de amor y para el que ahora tiene otro significado.

"Me acuerdo de ti' empezó siendo una canción romántica y de repente se ha transformado"

"En el pre dice Apareces sin avisar y ahora todo está en llamas. Estaba cantando con mi público delante y pensé Qué cabrones y cabronas, aparecen ellos y lo ponen todo en llamas. Empezó siendo una canción romántica en mi casa y de repente se ha transformado. Es increíble", ha explicado.

Otro de los adelantos del álbum es Ya no estoy triste, su colaboración con Dollar Selmouni. "Es el mejor", dice sobre su amigo con el que aparentemente no tiene nada en común.

"Viene del mundo de lo urbano, hace mucho nos conocemos. Nos hicimos muy amigos y nos debíamos una canción", ha seguido sobre esta canción que ha cogido por sorpresa a sus seguidores. "La gente está flipado porque venimos de mundos creativos muy distintos".

"La gente flipa con 'Ya no estoy triste' porque Dollar y yo venimos de mundos creativos muy distintos"

La sorpresa no quita que el tema se disfrute al máximo en directo. Nil Moliner ya ha testado Ya no estoy triste y "lo peta", ha dicho a Eva Soriano y Nacho García antes de repasar las fechas de su gira de verano a la que seguirá un anuncio.

"Cuando termine la gira de verano se anunciarán cositas", ha avanzado antes de despedirse y cerrar otra entrevista en Cuerpos especiales para contarlo todo. ¡Nadie como él para llevar su agenda y su promoción!