Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Alcalá Norte - jueves, 28 de mayo de 2026

Alcalá Norte visita Cuerpos especiales para presentar su nuevo single, Los Llamados Pitagóricos, y adelantarlos las claves de su próxima canción. Jorge Yorya habla del edificio de Nueva York en el que eligen vivir los ricos y Santos Solano trae una nueva sección de psicología, esta vez dedicada a la adolescencia. Además, en Eva le grita a una nube, la presentadora saca a la luz su nuevo papel en la vida: ser la Tita Eva, la adulta no responsable que juega y le enseña nuevas experiencias a los hijos de sus amigos.