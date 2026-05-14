Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Alejo Stivel - jueves 14 de mayo de 2026

Eva Soriano y Nacho García presentan hoy en 'Cuerpos especiales' a Jorge Yorya hablando de una de las criaturas más asquerosas de la humanidad: el turista con dinero. Además, Eva le grita a una nube para recordar a los oyentes que no tiene ni idea de deporte y Santos Solano imparte una clase de psicología sobre las personas que necesitan mucha validación externa. Y Alejo Stivel visita el morning para presentar 'Déjame en paz', su colaboración con Silvio Rodríguez.