Cuerpos especiales | Con Anabel Lee - jueves 19 de octubre de 2023

El grupo Anabel Lee charla con Eva Soriano y Nacho García sobre el significado de su nombre y su disco recién salido Ganar Perdiendo. María Guerra habla de Killers of the Flower Moon, la nueva película de Scorsese, y Ana Locking celebra la moda de las transparencias. ¡Hay también llamada del Niño Paco! Ahora vive en un supermercado y no tiene ninguna intención de recuperar la normalidad y volver a una casa.