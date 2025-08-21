David Bustamante responde a las críticas sobre su cambio físico: "Todos tenemos etapas"

Con dos citas aún pendientes para finalizar su tour Inédito, David Bustamantedio un concierto de altura en las Fiestas de Pinto (Madrid) en el que quiso pronunciarse sobre las críticas contra su físico que ha estado recibiendo últimamente. El cantante cántabro ha querido poner fin así a los comentarios recibidos durante meses después de que en diciembre se hiciese viral un vídeo de su concierto en Ponferrada (León) en el que era apreciable su aumento de peso.

Sin embargo, Bustamante no solo ha respondido a los comentarios de sus haters, sino que ha querido promover el respeto y la educación en redes, sobre todo para dar ejemplo a los más pequeños.

El ayuntamiento del municipio, además de contar con la actuación de Bustamante, también quiso hacer disfrutar a los vecinos con la actuación de Rozalén el día anterior.

Bustamante se pronuncia

Con un cordial saludo a su público, Bustamante dio comienzo a su discurso. "Las redes sociales son para estar en contacto, para vernos, para saber, para cotillear...", apuntaba el artista, "Pero muchas veces la gente es muy cobarde y hace muchísimo daño". De esta forma invitaba a la reflexión señalando la cobardía de los haters al atacar a los famosos, como si tuvieran derecho a hacerlo simplemente por ser personajes públicos.

Además, apuntaba que la persona que ha experimentado un cambio físico "ya sabe perfectamente cómo es" y "hay que darle tiempo" para abordar el cambio. Según Bustamante: "Todos tenemos etapas. Está permitido caerse, pero también tenemos la obligación de levantarnos".

En cuanto a esto último, recordó que él ya había "dado ejemplo" en el pasado de ser capaz de mejorar su físico. Después de esta reflexión, el cantante dio paso a su tema Soy capaz, el cual habla sobre esta capacidad de superación.

Deporte vs tabaco

Según comentó Bustamante a finales de 2024, el motivo principal que le hizo engordar fue el tabaco. "Cuando dejas de fumar, pasan estas cosas, nada que no se pueda solucionar", declaró el cantante en televisión tras viralizarse su vídeo en Ponferrada. La nicotina actúa como supresor del apetito y acelera el metabolismo, por lo que es común que muchas personas engorden cuando dejan de fumar. Además, la ansiedad posterior a dejar el tabaco es otro factor determinante.

Por todos estos factores, tomar unos hábitos de vida saludable cuando se deja este acto rutinario es fundamental si quieres bajar de peso o evitar una subida, algo que hizo Bustamante al aumentar su cantidad de ejercicio físico.