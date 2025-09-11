Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Delaporte - jueves 11 de septiembre de 2025

Sandra Delaporte y Sergio Salvi se han acercado a Cuerpos especiales para comentar cómo están viviendo los últimos conciertos de su gira de despedida, tras la que llevarán a cabo un parón indefinido. Además, un nuevo DUPYDOO de la mano de Dani Piqueras, Jorge Yorya cuenta cómo los gymbros cambian el Lamborghini por cines, Eva Soriano grita a una nube contra los ex que vuelven tras el verano y Santos Solano explica en qué consiste el concepto de 'niño interior'.