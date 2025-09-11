Los mejores momentos del concierto de los Latin Grammy en Sevilla: de Aitana con Jeanette al grito de Manuel Carrasco

El teatro Cartuja Center de Sevilla ha sido el escenario elegido en la noche de este miércoles 10 de septiembre para celebrar La Música De Andalucía, Un Homenaje Al Legado Musical De La Región, el evento con el que la Academia Latina de la Grabación ha rendido homenaje a algunos de los artistas más influyentes de la música andaluza de los últimos 50 años.

La cita, con todas las entradas agotadas, ha comenzado con un tributo a Enrique Morente, figura esencial del flamenco contemporáneo que destacó por su capacidad para unir tradición y vanguardia. El tributo, preparado por el compositor Víctor Martínez, ha contado sobre el escenario con su hijo, Kiki Morente, acompañado de artistas que crecieron bajo su influencia, como La Tremendita y Ángeles Toledano. También han participado Lagartija Nick y Cañizares.

La velada ha continuado con un homenaje a las leyendas de la región. Este segmento se ha convertido en un recorrido por canciones que han trascendido generaciones, evocando la voz eterna de Rocío Jurado, a través de la interpretación de Ana Torroja, Judeline y Juliana. También se ha recordado la carrera de Camarón de la Isla de la mano de Arcángel, Chonchi Heredia, Estopa, Juanma Montoya y Yerai Cortés.

Otra de las homenajeadas ha sido Lola Flores, cuyo tributo ha contado con la participación especial de sus nietas Alba Flores y Elena Furiase como presentadoras, así como sus nietos Guillermo Furiase y Pedro Antonio Lazaga, junto a Pastora Soler y María Terremoto, que han interpretado algunas de sus canciones más queridas.

Homenaje a Alejandro Sanz

La noche ha continuado celebrando a iconos de la región, artistas que han influido en la música andaluza y que han dejado una impronta imborrable en ella, como Miguel Ríos, pionero del rock en España, cuya voz se ha unido en el escenario a las de Alejandro Lerner, Arde Bogotá y la bailaora Lucía Ruibal.

También se ha reconocido la trayectoria de Alejandro Sanz, con interpretaciones a cargo de Joaquina o Yami Safdie. El segmento ha culminado con un emotivo homenaje a una de las voces más reconocidas de la música latina, Joaquín Sabina, recordado en las actuaciones de Leiva y Rozalén. En esta parte, uno de los momentos más emotivos ha llegado con la pareja musical y sentimental formada por Camilo y Evaluna Montaner, quienes han interpretado una versión acústica a la guitarra de Desde cuándo.

No ha faltado el homenaje al género musical más representativo y querido de la región: el flamenco. Este homenaje ha tomado forma a través de las actuaciones de referentes como Antonio Rey, Carmen Linares y Niña Pastori, quienes han transmitido la esencia, la fuerza y la profundidad de un arte que sigue siendo emblema de identidad y orgullo andaluz.

Tributo a David Bisbal, India Martínez, Manuel Carrasco y Vanesa Martín

Durante la velada, también se ha celebrado al presente y al futuro de la música andaluza por medio de un tributo a David Bisbal, India Martínez, Manuel Carrasco y Vanesa Martín, artistas que representan la fuerza, la proyección y la diversidad de una generación de creadores llamada a seguir ampliando los horizontes musicales de Andalucía.

Además, Manuel Carrasco ha interpretado un tema propio a la guitarra con el que critica "la hipocresía" de "los líderes del mundo, los que mueven los hilos". "Si la política sirve para cambiar los destinos, no sé a qué estáis esperando para acabar con el llanto de los niños palestinos", ha cantado el artista ante el aplauso del público.

La sorpresa de Aitana con Jeanette

La noche ha continuado con un tributo a uno de los compositores más prolíficos de la región, Manuel Alejandro, cuya obra ha marcado generaciones. Su música ha sido interpretada por Ara Malikian, Luis Fonsi y Valeria Castro, y ha contado con un dueto sorpresa entre Aitana y Jeanette, quienes han puesto en valor la vigencia y la emoción de un repertorio convertido en patrimonio cultural al ritmo de Frente a frente.

La gala ha llegado a su fin con un impactante homenaje a Raphael, figura imprescindible de la música latina y referente indiscutible de la industria musical. Su tributo ha contado con las actuaciones de Ana Torroja, Rozalén y Vanesa Martín, quienes interpretaron algunas de sus canciones más reconocidas y pusieron de relieve la profunda huella que su arte ha dejado en la música.