Laura Pausini anuncia 'Yo canto gira mundial' con conciertos en España: fechas, ciudades y cuándo comprar las entradas

¡Vuelve Laura Pausini a los escenarios!

La artista italiana ha anunciado Yo canto gira mundial, un tour a gran escala entre 2026 y 2027 con el que se recorrerá varios continentes.

Y, además, la intérprete de Se fue dará una vuelta por España con varios conciertos en nuestro país a lo largo de la primavera.

Ciudades y fechas en España en 2026

27 de marzo: Pamplona (Navarra arena)

29 de maro: Arona- Tenerife (Estadio Antonio Domínguez)

2 de abril: Barcelona (Palau Sant Jordi)

4 de abril: Valencia (Roig Arena)

6 de abril: Madrid (Movistar Arena)

Dónde comprar las entradas para ver a Laura Pausini

Tal y como ha anunciado la propia cantante, son varios días los que podrás hacerte con las entradas para verla en alguno de sus conciertos:

La preventa está destinada a los miembros de su club de fans (@laura4u_official en Instagram), y se podrá acceder a la venta este jueves 11 de septiembre a las 11:00 horas.

Por su parte, la venta general es el viernes 12 de septiembre a las 11:00 horas.

Las instrucciones para entrar a la venta de entradas estarán disponibles en laurapausini.com.