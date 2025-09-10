Laura Pausini anuncia 'Yo canto gira mundial' con conciertos en España: fechas, ciudades y cuándo comprar las entradas
Laura Pausini anuncia su tour Yo canto gira mundial con la que se recorrerá varios escenarios en España la próxima primavera. Te contamos todo sobre las fechas, ciudades y dónde y cómo conseguir las entradas.
Así fue la emotiva actuación de Robbie Williams y Laura Pausini con 'Desire' en la final del Mundial de Clubes 2025
¡Vuelve Laura Pausini a los escenarios!
La artista italiana ha anunciado Yo canto gira mundial, un tour a gran escala entre 2026 y 2027 con el que se recorrerá varios continentes.
Y, además, la intérprete de Se fue dará una vuelta por España con varios conciertos en nuestro país a lo largo de la primavera.
Ciudades y fechas en España en 2026
- 27 de marzo: Pamplona (Navarra arena)
- 29 de maro: Arona- Tenerife (Estadio Antonio Domínguez)
- 2 de abril: Barcelona (Palau Sant Jordi)
- 4 de abril: Valencia (Roig Arena)
- 6 de abril: Madrid (Movistar Arena)
Dónde comprar las entradas para ver a Laura Pausini
Tal y como ha anunciado la propia cantante, son varios días los que podrás hacerte con las entradas para verla en alguno de sus conciertos:
La preventa está destinada a los miembros de su club de fans (@laura4u_official en Instagram), y se podrá acceder a la venta este jueves 11 de septiembre a las 11:00 horas.
Por su parte, la venta general es el viernes 12 de septiembre a las 11:00 horas.
Las instrucciones para entrar a la venta de entradas estarán disponibles en laurapausini.com.