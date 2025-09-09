Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Iñaki López - martes 9 de septiembre de 2025

El presentador Iñaki López se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar junto a Eva Soriano y Nacho García Tesoro o Cacharro, el nuevo concurso de La Sexta que presenta y que se estrena esta misma noche en prime time. Además, Alba Cordero se adentra en el universo del merchandising de bandas icónicas, Jorge Yorya trae el mejor contenido digital de los desayunos del streamer Ibai y vuelve la Patrulla chiquilla.