Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Carlos Ares - miércoles 10 de septiembre de 2025

Carlos Ares se ha convertido en uno de los artistas más buscados del verano por el público y ha llegado a Cuerpos especiales para presentar Collar, el single de su último disco La boca del boca, recién publicado, además de reflexionar sobre cómo se ha fraguado la composición del disco y cómo está viviendo la acogida del público. Además, Dani Piqueras cuenta cómo ha vivido su familia la vuelta al cole, Jorge Yorya descubre la boda en la que los invitados tienen que hacer crossfit, Nacho García va al kiosko a por las nuevas revistas del corazón y Cuerpín vuelve loca a Eva Soriano.