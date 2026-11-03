Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Edu Galán - martes, 3 de noviembre de 2026

Cuerpos especiales recibe a Edu Galán para hablar de fama. El psicólogo y escritor charla con Eva Soriano y Nacho García de su libro Más famosos que Jesucristo. Jorge Yorya repasa la historia del grupo de K-pop creado por IA Babyqueen, sin ninguna canción en su discografía y con una integrante embarazada. Además, La Patrulla Chiquilla resuelve el problema de qué hacer cuando rompemos algo y no queremos que se enteren. Y Alba Cordero nos habla del reto de lanzar un segundo disco después de arrasar con el primero. ¿Qué bandas lograron superar los trabajos anteriores?