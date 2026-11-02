CON EVA SORIANO Y NACHO GARCÍA

Cuerpos especiales | Con Sandra Sánchez y Jesús del Moral - lunes, 2 de noviembre de 2026

Cuerpos especiales abre este mes de noviembre con 'Dilema que quema' sobre las resacas, mientras que se anima el lunes con 'Los titules sin nada de bajo'. Tineo (Asturias) se alza como el pueblo más chulo de 'Pueblos especiales'. Además, 'Evacho' da soluciones al cambio climático. Javi Sánchez habla de los lanzamientos musicales, y Arturo Paniagua repasa la lista de mejores canciones de rock según la revista Rolling Stones, mientras que Sandra Sánchez y Jesús del Moral cuentan los entresijos de su película Karateka en la entrevista.