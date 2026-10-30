Con Nacho García y Lalachus

Cuerpos especiales | Con Álvaro de Luna - viernes, 30 de octubre de 2026

Álvaro de Luna estrena nuevo disco y lo hace en Cuerpos especiales. En el día del lanzamiento de Azulejos, el sevillano ha visitado a Nacho García y Lalachus para hablar de este trabajo, explicar el porqué de su nombre y qué significa el color rojo de su portada. También ha adelantado gira para 2027 y ha apuntado que las fechas saldrán "a partir de la semana que viene". Además, Alba Cordero crea una playlist ideal para la bajada de temperaturas, Bertus hace su review a las casas del terror en el fin de semana de Halloween y Juan Sanguino repasa la vida sentimental de Stevie Wonder.