El tercer guionista de 'La bola negra': Alberto Conejero, el dramaturgo que ideó la historia entre Sebastián y Rafael

La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi se ha convertido en uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año y del cine español, pues no para de batir récords: ya ha superado los 28 millones de euros de recaudación y los cuatro millones de espectadores, convirtiéndose en la película española más taquillera de 2026 hasta la fecha y en la cuarta más exitosa de la historia en España.

Además, el filme protagonizado por Guitarricadelafuente, Carlos González, Penélope Cruz, Lola Dueñas, Milo Quifes y Miguel Bernardeau, entre muchos otros, ha sido elegido para representar al país en la carrera hacia los Óscar de 2027.

Pero detrás de Los Javis como creadores del filme, se encuentra otro nombre: Alberto Conejero, uno de los dramaturgos fundamentales del teatro español contemporáneo. Una figura indispensable para La bola negra

El camino de Alberto Conejero antes de 'La bola negra'

El dramaturgo y poeta jienense firma el guion junto a Los Javis y aporta al proyecto una historia que llevaba años desarrollando sobre el papel: la de Rafael Rodríguez Rapún, el que fuera uno de los grandes amores de Federico García Lorca.

Su obra teatral La piedra oscura constituye el punto de partida de la película, pues conecta memoria, deseo, identidad y heridas del pasado.

Nacido en Vilches (Jaén) en 1978, Conejero se licenció en Dirección de Escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático y se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid. Dramaturgo, poeta y especialista en la adaptación de textos clásicos, ha construido una trayectoria marcada por la exploración de la memoria, los afectos y las vidas que la historia oficial ha dejado en los márgenes.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran La piedra oscura, La geometría del trigo, Todas las noches de un día, Ushuaia y En mitad de tanto fuego. En 2016 obtuvo el Premio Max al Mejor Autor Teatral por La piedra oscura, mientras que en 2019 recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática por La geometría del trigo.

Su trayectoria demuestra una especial inclinación por recuperar experiencias individuales que permiten comprender conflictos colectivos, una mirada que encaja con el universo de La bola negra.

Así nació la relación del dramaturgo con la película

El vínculo entre Conejero y la película nace precisamente de La piedra oscura, estrenada en 2015. La obra toma como referencia a Rafael Rodríguez Rapún, secretario de la compañía universitaria La Barraca y figura esencial en la vida de Lorca, y construye una situación dramática imaginada alrededor de sus últimos días.

En lugar de limitarse a reconstruir los hechos, el autor se pregunta qué queda de una persona cuando está a punto de desaparecer y qué ocurre con la memoria de quienes sobreviven. Ese planteamiento terminó convirtiéndose en una de las principales semillas narrativas de la película de Los Javis.

Rapún fue una persona real, vinculada sentimentalmente a Lorca y comprometida con el proyecto cultural de La Barraca. Su historia está atravesada por la Guerra Civil y por la violencia que truncó tantas vidas durante aquellos años. Sin embargo, conviene distinguir los hechos documentados de la ficción: la relación entre Rafael y Sebastián, tal como se desarrolla en La bola negra, pertenece a la construcción dramática de la película. Conejero utiliza el contexto histórico como punto de partida para imaginar un encuentro capaz de hablar de amor, miedo y humanidad en medio de un país dividido.

En la película, Guitarricadelafuente interpreta a Sebastián y Miguel Bernardeau da vida a Rafael. Sus destinos se cruzan en una historia ambientada en la España de 1937, en plena Guerra Civil, en la que la intimidad de los personajes choca con las fronteras políticas y sociales de la época.

Además de esta historia, el largometraje entrelaza las vidas de tres hombres pertenecientes a épocas distintas, conectados por la sexualidad, el dolor, la herencia y las huellas de Federico García Lorca. Una de las claves del proyecto es la obra inacabada del poeta que da título a la película, de la que se conservan cuatro páginas.

A partir de ese material y de la dramaturgia de Conejero, Los Javis construyen un relato que atraviesa varias generaciones y muestra cómo aquello que una época intenta silenciar puede reaparecer décadas después.

Así, Conejero aporta la raíz teatral y la investigación emocional que ya estaban presentes en La piedra oscura, mientras que Los Javis amplían ese universo hasta convertirlo en un relato cinematográfico de varias generaciones.