Con Eva Soriano y Nacho García
Cuerpos especiales | Con Eduardo Navarrete y Daniel Chong - lunes, 14 de septiembre de 2026
Los diseñadores Eduardo Navarrete y Daniel Chong se han pasado por Cuerpos especiales para presentar Navarrete By Daniel Chong, su primera colección colaborativa entre ambos que ha creado un nuevo universo único de mochilas. Además, Tranquilo muchacho, que llega Evacho para hablar de los robotaxis en Madrid, Javi Sánchez pincha los nuevos lanzamientos musicales y Arturo Paniagua repasa el próximo disco y la nueva etapa musical de Miley.