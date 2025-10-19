DE 08:00 A 10:00

Cuerpos especiales con Javi Sánchez - domingo 19 de octubre de 2025

Llega el domingo, pero Javi Sánchez madruga para presentar lo mejorcito de 'Cuerpos especiales', como el análisis literario que hace Espido Freire de 'Mi nombre', la canción de Leire Martínez. Nacho García y Alba Cordero se pelean en el concurso DUPYDO con Dani Piqueras, mientras Arturo Paniagua hace un repaso por los grandes artistas de los años 80. Y para la entrevista, visitan el pisito Mario Casas y Asier Etxeandia para presentar la película 'La cena'.