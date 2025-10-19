IlloJuan reacciona con humor tras hacerse viral su foto con Lola Índigo
Tras meses de rumores, una fotografía ha confirmado que Lola Índigo e IlloJuan mantienen una relación. El streamer ha reaccionado con humor y bromeando sobre un romance ficticio con un amigo: "Me han pillado".
Lola Índigo (33) y el creador de contenido IlloJuan (31) estarían juntos, aunque no se considerarían pareja. Así lo ha hecho saber el periodista Javier de Hoyos por una fotografía donde los dos famosos aparecen besándose en un restaurante.
IlloJuan, que antes tuvo un romance con Masi, ha querido reaccionar a través de una retransmisión en Twitch —minuto 35:20—, donde ha tirado de ironía y humor para responder a los rumores. "Me han pillado, es lo que hay y tampoco pasa nada. Yo lo dije muchas veces, yo no me iba a ocultar", ha empezado diciendo.
"El otro día nos hicieron una foto y nos grabaron. A mí estas cosas ya sabéis que me tocan mucho la polla porque creo que la gente no respeta la privacidad", ha añadido. "Pero es lo que ha pasado y es lo que hay. Y ya está, lo digo y lo confirmo, no pasa nada".
Giro de guion
Tras sus primeras palabras, IlloJuan —cuyo nombre real es Juan Alberto García Gámez— ha dado un giro de guion para sugerir una relación ficticia con un amigo. "Andrés y yo estamos juntos, ¿vale? Desde hace ya... no sé, a lo mejor llevamos ya cuatro o cinco años. Su novia está de acuerdo, no le importa. Estamos probando. Hay días que parecemos novios y días que parecemos colegas", ha bromeado mientras compartía fotos y vídeos generados por inteligencia artificial besándose con Andrés.
"Cuando fuimos al concierto de Lola Índigo, no nos pudimos aguantar. Nos descontrolamos, no podemos parar. Se está convirtiendo en un problema hasta tal punto que sí, nos habéis pillado. Es tal la pasión, que estamos en un restaurante y nos damos el lote", ha comentado en un posible paralelismo con su fotografía con la cantante. Más adelante en la retransmisión, IlloJuan ha hecho explícito que se trata de una broma y ha imitado a Javier de Hoyos.
Qué se sabe de la relación entre Lola Índigo e IlloJuan
La imagen, realizada por un seguidor de Javier de Hoyos este sábado 18 de octubre, confirma los rumores sobre un vínculo especial entre Lola Índigo e IlloJuan. "He hablado con el entorno de ellos y me dicen que llevan liándose un tiempo, que no tienen una relación cerrada como tal, que no se consideran pareja", ha asegurado el periodista.
"Pero, evidentemente, tienen muchísima química, se lo pasan muy bien y se llevan liando bastante tiempo. Que se pongan a besarse en mitad de un restaurante, delante de todos los comensales, quiere decir que ya no les importa que les pillen, porque saben perfectamente que les pueden pillar", ha añadido Javier de Hoyos.