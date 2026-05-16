DE 8:00 A 10:00

Cuerpos especiales con Javi Sánchez - sábado 16 de mayo de 2026

Este sábado, Javi Sánchez trae cuatro de los mejores momentos de 'Cuerpos especiales'. Durante el programa, escucharás a Arturo Paniagua hablar de un truquillo que usan algunos grupos de música: actuar mediante un holograma, sin estar en carne y hueso en el escenario. Además, Eva Soriano le lee el futuro a un oyente en Astrolopitecus, Jorge Yorya analiza la última tendencia en el mundo de las bodas y Nacho García repasa los mejores salseos.